miércoles, 22 de abril de 2026

Tras una persecución secuestran una moto y demoran a dos jóvenes que habían intentado cometer un ilícito

En la mañana de ayer 21-04-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. V- realizando sus labores específicas de prevención de ilícitos, luego de ser alertados y tras realizar una persecución controlada, demoraron a dos jóvenes y secuestraron la motocicleta en la que circulaban, ya que, aparentemente, momentos antes habrían intentado cometer un hecho delictivo.

El procedimiento lo concretaron cerca de las 09:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calle Zibelman, donde fueron alertados acerca de dos personas a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- quienes habrían intentado sustraer pertenencias de un transeúnte, por lo que, de manera inmediata iniciaron un rastrillaje por las inmediaciones, logrando por calle Medrano y Zibelman, divisar a dos personas, quienes al momento de ser identificados exhibieron a los efectivos un arma blanca – cuchillo-intentando darse a la fuga, por lo que, tras un seguimiento, lograron detener su marcha y proceder a la identificación de los mismos, resultando ser jóvenes mayores de edad, llevando entre sus pertenecías el arma blanca, no sabiendo justificar su accionar, fueron demorados.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaria 21ra. Urbana, donde se continuaron con los trámites correspondientes.