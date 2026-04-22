Tras una persecución secuestran una moto y demoran a dos jóvenes que habían intentado cometer un ilícito

El procedimiento lo concretaron
cerca de las 09:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calle
Zibelman, donde fueron alertados acerca de dos personas a bordo de una
motocicleta – marca Honda Wave 110cc.- quienes habrían intentado sustraer
pertenencias de un transeúnte, por lo que, de manera inmediata iniciaron un
rastrillaje por las inmediaciones, logrando por calle Medrano y Zibelman,
divisar a dos personas, quienes al momento de ser identificados exhibieron a
los efectivos un arma blanca – cuchillo-intentando darse a la fuga, por lo que,
tras un seguimiento, lograron detener su marcha y proceder a la identificación
de los mismos, resultando ser jóvenes mayores de edad, llevando entre sus
pertenecías el arma blanca, no sabiendo justificar su accionar, fueron
demorados.
Los demorados junto a lo
secuestrado fueron trasladados a la Comisaria 21ra. Urbana, donde se
continuaron con los trámites correspondientes.