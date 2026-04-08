Un detenido por el homicidio del productor rural en la Cruz y un automóvil secuestrado

En este sentido, esta persona
luego del hecho, se habría ausentado del domicilio con rumbo desconocido, por
lo que, siguiendo con la pesquisa, se logró localizarlo y aprehenderlo en la
vía pública en la ciudad de Mercedes - Corrientes, identificado con la sigla
S.A.E., de 36 años, además se procedió el secuestro del vehículo –marca
Volkswagen gol-.
Todo lo realizado fue puesto a
disposición del fiscal interviniente, quién dispuso la inmediata detención del
nombrado, vinculado estrechamente al hecho que se investiga. Conforme a todas
las evidencias recolectadas y analizadas, se presume que el detenido trasladó
en el mencionado vehículo, a los autores hasta la propiedad donde residía el
señor Díaz, de acuerdo a evidencias y pesquisas, los dejó momentos previos al
hecho, y luego a la medianoche fue a buscarlos al lugar donde se dejaron
abandonada la camioneta de la víctima.
Cabe señalar que, el vehículo
secuestrado reuniría las características conforme a los testimonios de
ocasionales personas que divisaron el rodado momentos antes del hecho. Que el
resto de las personas que participaron en el ilícito, ya están identificados y
siendo intensamente buscados para ponerlos a disposición de la justicia.
Al respecto, existe un importante
número de elementos, evidencias y pruebas que involucran a estas personas en el
lugar del homicidio investigado. También se destaca los avances significativos
de la investigación y el arduo e intenso trabajo policial y de la fiscalía
interviniente, en el esclarecimiento en el que resultara victima un hombre de
75 años de edad.