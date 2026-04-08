miércoles, 8 de abril de 2026

Un detenido por el homicidio del productor rural en la Cruz y un automóvil secuestrado

En relación al homicidio de un hombre de apellido Díaz (75), ocurrido en zona rural en la localidad de La Cruz, el pasado 20 de Marzo, de forma inmediata distintas áreas de la Policía de Corrientes, utilizando todos los recursos humanos y tecnológicos, ha trabajado de manera coordinada, abocada a una exhaustiva investigación junto a la fiscalía interviniente de Paso de Libres, ante lo cual, han realizado diversas diligencias, averiguaciones, allanamientos y análisis de cámaras y otras herramientas tecnológicas lo que permitió  determinar la presencia de una persona en el día, hora y lugar del hecho, quien tendría domicilio en la ciudad de Alvear.

En este sentido, esta persona luego del hecho, se habría ausentado del domicilio con rumbo desconocido, por lo que, siguiendo con la pesquisa, se logró localizarlo y aprehenderlo en la vía pública en la ciudad de Mercedes - Corrientes, identificado con la sigla S.A.E., de 36 años, además se procedió el secuestro del vehículo –marca Volkswagen gol-.

Todo lo realizado fue puesto a disposición del fiscal interviniente, quién dispuso la inmediata detención del nombrado, vinculado estrechamente al hecho que se investiga. Conforme a todas las evidencias recolectadas y analizadas, se presume que el detenido trasladó en el mencionado vehículo, a los autores hasta la propiedad donde residía el señor Díaz, de acuerdo a evidencias y pesquisas, los dejó momentos previos al hecho, y luego a la medianoche fue a buscarlos al lugar donde se dejaron abandonada la camioneta de la víctima.  

Cabe señalar que, el vehículo secuestrado reuniría las características conforme a los testimonios de ocasionales personas que divisaron el rodado momentos antes del hecho. Que el resto de las personas que participaron en el ilícito, ya están identificados y siendo intensamente buscados para ponerlos a disposición de la justicia.

Al respecto, existe un importante número de elementos, evidencias y pruebas que involucran a estas personas en el lugar del homicidio investigado. También se destaca los avances significativos de la investigación y el arduo e intenso trabajo policial y de la fiscalía interviniente, en el esclarecimiento en el que resultara victima un hombre de 75 años de edad.