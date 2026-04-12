Un hombre fue demorado por ocasionar disturbios en la vía pública

Personal policial dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, en horas de la tarde de ayer 11-04-26, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que en inmediaciones de Avenidas Cazadores Correntinos y Wenceslao Dominguez se encontraba un sujeto ocasionado disturbios y molestando a transeúntes.
Por tal motivo, de forma inmediata los uniformados se
dirigieron hasta el lugar donde identificaron y demoraron a un mayor de edad.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaria
jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.