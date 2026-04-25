Un hombre murió electrocutado en Esquina

Según las primeras averiguaciones
efectuadas y la información preliminar obtenida, en horas de la tarde de ayer
24-04-26, Efectivos Policiales de la Comisaria de Distrito Segunda de Esquina,
tomaron conocimiento que, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Avenida 9
de Julio, de la ciudad de Esquina, un hombre aparentemente habría recibido una
descarga eléctrica, el cual lamentablemente le produjo su deceso.
Por tal motivo, inmediatamente
los Policías se dirigieron al lugar, donde junto al Personal médico,
constataron que una persona se hallaba sin vida, tarándose de un hombre de 71
años de edad, quien, conforme a las primeras averiguaciones, en un momento habría
tomado contacto con un cable de una estufa, encontrándose descalzo, recibiendo
una descarga eléctrica.
Ante tal situación, se dio
intervención a la unidad fiscal en turno y tras el examen medio legal
pertinente; que determino que el deceso, se habría producido por electrocución;
fue entregado a sus familiares para las exequias correspondientes.
Al respecto, se efectuaron las diligencias y tramites de rigor pertinentes; desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.