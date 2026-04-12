Un hombre murió tras caer de su motocicleta

Pasadas las 00:00 de hoy
12-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Octava
urbana, tomaron conocimiento que por intersección de calles Turin y Palermo
-por causas y circunstancias que se tratan de establecer- el conductor de una motocicleta
habría perdido el control del rodado, lo que produjo su caída, impactando
contra un árbol, produciéndose su lamentable deceso en el lugar, lo cual fue
constatado por personal de emergencias quienes se hicieron presentes en el
lugar.
Según la información inicial
obtenida, el hecho tuvo como protagonista a una motocicleta -marca Gilera
Smash- conducida por un hombre de 30 años de edad.
Al respecto, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada comisaria se continúan con los trámites correspondientes.