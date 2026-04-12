domingo, 12 de abril de 2026

Un hombre murió tras caer de su motocicleta

Pasadas las 00:00 de hoy 12-04-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Octava urbana, tomaron conocimiento que por intersección de calles Turin y Palermo -por causas y circunstancias que se tratan de establecer- el conductor de una motocicleta habría perdido el control del rodado, lo que produjo su caída, impactando contra un árbol, produciéndose su lamentable deceso en el lugar, lo cual fue constatado por personal de emergencias quienes se hicieron presentes en el lugar.

Según la información inicial obtenida, el hecho tuvo como protagonista a una motocicleta -marca Gilera Smash- conducida por un hombre de 30 años de edad.

Al respecto, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada comisaria se continúan con los trámites correspondientes.