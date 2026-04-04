Una niña de 3 años se ahogó en una pileta en Paso de la Patria

El lamentable caso se registró cerca del mediodía de este sábado 4 de abril en la localidad del Paso de la Patria. Una pequeña de 3 años perdió la vida a pesar de la atención recibida tras sumergirse en una pileta.
Datos aportados a diario época indicaron que la menor de 3 años estaba en una casa particular ubicada por calle Uruguay entre Misiones y Yapeyú.
Cerca del mediodía la pequeña se ahogó en una pileta y a pesar del trabajo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) no pudieron salvarla y falleció.
Fuente: diarioepoca.com.ar