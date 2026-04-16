Utilizaban vehículos robados para trasladar más de 126 mil paquetes de cigarrillos extranjeros

Los gendarmes constataron que dos autos y dos camionetas tenían pedido de secuestro por robo en CABA y provincia de Buenos Aires.
Un total de 126.080 atados de cigarrillos fueron abandonados por los conductores de los rodados.
Efectivos dependientes de los Escuadrones 10 “Eldorado”, 12 “Bernardo de Irigoyen” y 49 “San Vicente” mientras llevaban a cabo actividades de prevención y control vial sobre el trazado de las Rutas Provinciales N° 17 y N° 221 y Nacional N° 14, divisaron que los vehículos se aproximaban a los dispositivos de la Fuerza y que cuyos conductores realizaron maniobras bruscas y emprendieron una huida cuando notaron la presencia de los uniformados.
Inmediatamente, los funcionarios iniciaron con el rastrillaje para localizar a los vehículos fugados, el cual resultó en el hallazgo de los rodados abandonados y cargados con cajas de cigarrillos.
Se contabilizó un total de 126.080 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, que eran transportados sin el aval legal.
Asimismo, los gendarmes descubrieron que dos camionetas y dos autos poseían pedidos de secuestro por robo, en CABA y la provincia de Buenos Aires.
Con las intervenciones de los Juzgados Federales y Fiscalías Federales de Oberá y Eldorado, los efectivos incautaron la mercadería de contrabando y los rodados, que tienen un avalúo estimado en 292.000.000 de pesos, en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.