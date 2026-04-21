martes, 21 de abril de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer y madrugada de hoy, en el marco de recorridas de prevención de ilícitos, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional - Destacamento San Marcos, llevaron adelante distintos procedimientos, los que derivaron en la demora de tres personas por diversas situaciones en la vía pública.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en inmediaciones de calle Honduras y avenida Maipú, alrededor de las 23:30horas, donde el personal policial intervino ante un individuo que promovía desorden, mostrando una actitud agresiva al momento de ser abordado, por lo que fue demorado, tratándose de un hombre de 33 años de edad.

Asimismo, posteriormente alrededor de las 00:30 horas, en el barrio Patono, tras un requerimiento del sistema de emergencias 911 por un conflicto familiar, los uniformados constataron la presencia de un joven en estado de alteración generando disturbios en la vía pública, procediéndose a su demora, tratándose de un joven de 23 años de edad.

Por otra parte, pasadas las 01:30 horas, en inmediaciones de calles Los Tehuelches y Aconcagua, demoraron a un hombre de 36 años que se encontraba observando vehículos estacionados, quien no pudo acreditar su identidad ni justificar su accionar ni permanencia en el lugar.

En todos los casos, los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.