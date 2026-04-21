Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
tuvo lugar en inmediaciones de calle Honduras y avenida Maipú, alrededor de las
23:30horas, donde el personal policial intervino ante un individuo que promovía
desorden, mostrando una actitud agresiva al momento de ser abordado, por lo que
fue demorado, tratándose de un hombre de 33 años de edad.
Asimismo, posteriormente
alrededor de las 00:30 horas, en el barrio Patono, tras un requerimiento del
sistema de emergencias 911 por un conflicto familiar, los uniformados
constataron la presencia de un joven en estado de alteración generando
disturbios en la vía pública, procediéndose a su demora, tratándose de un joven
de 23 años de edad.
Por otra parte, pasadas las
01:30 horas, en inmediaciones de calles Los Tehuelches y Aconcagua, demoraron a
un hombre de 36 años que se encontraba observando vehículos estacionados, quien
no pudo acreditar su identidad ni justificar su accionar ni permanencia en el
lugar.
En todos los casos, los demorados
fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.