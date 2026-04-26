Varios demorados en diferentes procedimientos

En primer término, en
inmediaciones de calles Ricardo Gutiérrez y Taragüí, los efectivos observaron a
un sujeto merodeando y observando domicilios y vehículos estacionados, por lo
que fue identificado y posteriormente demorado, tratándose de un sujeto -mayor
de edad- quien no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Seguidamente, en calles
Merceditas de San Martín y Pasaje 160, visualizaron en una situación de
similares características a los mencionados precedentes, procediéndose de igual
manera a la demora de otro sujeto -mayor de edad-.
Continuando con las tareas de
prevención, en la intersección de calles Aconcagua y Valparaíso, se interceptó
a un tercer sujeto -mayor de edad- que también observaba domicilios y rodados
estacionados, procediéndose a su demora. En este procedimiento, además, se
secuestró preventivamente una motocicleta de 110 cc.
Posteriormente, en calles Primera
Junta y Ricardo Gutiérrez de esta ciudad, se demoró a un sujeto que se
encontraba merodeando por la zona, sin poder justificar su permanencia en el
lugar.
Finalmente, en avenida La Paz y
calle Santa Cruz, se concretó la demora de un quinto sujeto, quien también se
encontraba visualizando los domicilios de la zona con aparentes intenciones
delictivas.
Todos los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor de cada caso.