domingo, 26 de abril de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 25-04-26, personal de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en el marco de recorridas de prevención de ilícitos, llevaron adelante una serie de intervenciones en distintos puntos de la ciudad, que derivaron en la demora de varias personas.

En primer término, en inmediaciones de calles Ricardo Gutiérrez y Taragüí, los efectivos observaron a un sujeto merodeando y observando domicilios y vehículos estacionados, por lo que fue identificado y posteriormente demorado, tratándose de un sujeto -mayor de edad- quien no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Seguidamente, en calles Merceditas de San Martín y Pasaje 160, visualizaron en una situación de similares características a los mencionados precedentes, procediéndose de igual manera a la demora de otro sujeto -mayor de edad-.

Continuando con las tareas de prevención, en la intersección de calles Aconcagua y Valparaíso, se interceptó a un tercer sujeto -mayor de edad- que también observaba domicilios y rodados estacionados, procediéndose a su demora. En este procedimiento, además, se secuestró preventivamente una motocicleta de 110 cc.

Posteriormente, en calles Primera Junta y Ricardo Gutiérrez de esta ciudad, se demoró a un sujeto que se encontraba merodeando por la zona, sin poder justificar su permanencia en el lugar.

Finalmente, en avenida La Paz y calle Santa Cruz, se concretó la demora de un quinto sujeto, quien también se encontraba visualizando los domicilios de la zona con aparentes intenciones delictivas.

Todos los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor de cada caso.