Varios demorados en distintos procedimientos

En horas de la mañana, alrededor
de las 08:30 hs, en inmediaciones de calles Las Margaritas y Las Teresitas,
efectivos policiales del GRIM IV, demoraron a un hombre de 32 años, quien se
encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, aparentemente en estado de
ebriedad y sin documentación que acreditara su identidad.
Posteriormente, cerca de las
12:00 hs, personal del GRIM I, en la zona del barrio Ferré, en intersección de
calles Padre Borgatti y pasaje Guardia Marina, se demoró a un hombre de 50
años, quien fue observado en actitud sospechosa, visualizando vehículos y
locales comerciales, mostrándose además reacio al accionar policial.
En horas del mediodía,
aproximadamente a las 13:30 hs, en inmediaciones de Ex Vía y Reconquista,
personal del GRIM V demoró a un sujeto que intentó evadir el control policial,
constatándose que transportaba un reproductor de DVD, cuya procedencia no pudo justificar
fehacientemente.
Ya en horas de la tarde,
alrededor de las 14:30 hs, en calles Los Tilos y Caracas, efectivos del GRIM IV
demoraron a un hombre que se encontraba observando domicilios y vehículos
estacionados, generando intranquilidad en la zona. Tras ser identificado, no
pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Finalmente, cerca de las 19:00 hs,
en intersección de avenidas Río Chico y J.R. Fernández, se demoró a un hombre
que circulaba en una motocicleta realizando maniobras peligrosas a alta
velocidad, sin contar con documentación personal ni del rodado.
En todos los casos, las personas
demoradas fueron puestas a disposición de las dependencias jurisdiccionales
correspondientes, continuándose con los trámites de rigor.