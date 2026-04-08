miércoles, 8 de abril de 2026

Varios demorados en distintos procedimientos

En el marco de recorridas de prevención y control realizadas durante la jornada del domingo 05-04-26, personal de los distintos G.R.I.M., llevó adelante múltiples intervenciones en diferentes puntos de la ciudad, que derivaron en la demora de varias personas por distintos motivos.

En horas de la mañana, alrededor de las 08:30 hs, en inmediaciones de calles Las Margaritas y Las Teresitas, efectivos policiales del GRIM IV, demoraron a un hombre de 32 años, quien se encontraba ocasionando disturbios en la vía pública, aparentemente en estado de ebriedad y sin documentación que acreditara su identidad.

Posteriormente, cerca de las 12:00 hs, personal del GRIM I, en la zona del barrio Ferré, en intersección de calles Padre Borgatti y pasaje Guardia Marina, se demoró a un hombre de 50 años, quien fue observado en actitud sospechosa, visualizando vehículos y locales comerciales, mostrándose además reacio al accionar policial.

En horas del mediodía, aproximadamente a las 13:30 hs, en inmediaciones de Ex Vía y Reconquista, personal del GRIM V demoró a un sujeto que intentó evadir el control policial, constatándose que transportaba un reproductor de DVD, cuya procedencia no pudo justificar fehacientemente.     

Ya en horas de la tarde, alrededor de las 14:30 hs, en calles Los Tilos y Caracas, efectivos del GRIM IV demoraron a un hombre que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad en la zona. Tras ser identificado, no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Finalmente, cerca de las 19:00 hs, en intersección de avenidas Río Chico y J.R. Fernández, se demoró a un hombre que circulaba en una motocicleta realizando maniobras peligrosas a alta velocidad, sin contar con documentación personal ni del rodado.

En todos los casos, las personas demoradas fueron puestas a disposición de las dependencias jurisdiccionales correspondientes, continuándose con los trámites de rigor.