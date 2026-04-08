Varios demorados en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron personal del
Comando de patrullas, cuando tras un requerimiento del sistema de emergencias
911, lograron la demora de un hombre –mayor de edad- que habría ingresado a un
domicilio deshabitado en la zona de calles Los Tilos, sin poder justificar su
accionar ni presencia en el lugar.
El sujeto fue localizado en el interior del inmueble y
posteriormente trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde se prosiguen con
las actuaciones correspondientes
El otro procedimiento lo efectuaron, efectivos del GRIM IV,
en el marco de recorridas de prevención, procedieron a la demora de un hombre
de 25 años de edad, en inmediaciones de avenida J.R. Fernández y Río Chico,
quien se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados sin poder
justificar su presencia en el lugar.
De igual forma, cerca de las 18.00 horas, efectivos del Grupo
de intervención rápida –G.I.R.-, tras un alerta del sistema de emergencias 911,
intervinieron en inmediaciones de calles Piragine Niveiro y Las Heras, donde
demoraron a dos personas de 20 y 23 años de edad, que se encontraban en actitud
sospechosa, sin poder justificar su presencia en el lugar. Durante el
procedimiento, además, se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta
sin dominio colocado y otros elementos de interés, siendo todo trasladado a la
comisaría jurisdiccional.
Por otra parte, personal del GRIM I, cerca de las
20.30 horas, durante recorridas preventivas, procedió a la demora de un joven de
25 años de edad, en inmediaciones de calles Don Bosco y Mariano Moreno, quien
se encontraba observando vehículos estacionados y no contaba con documentación
que acredite su identidad.
Así mismo, efectivos del comando de patrullas, procedieron a
la demora de un hombre –mayor de edad- en la zona de la Rotonda Virgen de
Itatí, quien se encontraba en actitud agresiva hacia transeúntes y
obstaculizando la circulación vehicular, generando riesgo para terceros.
Las personas demoradas y lo secuestrado fueron puestos a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los tramites de cada caso.