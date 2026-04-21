Varios demorados en operativos de prevención

El primer hecho se registró
alrededor de las 03:30 horas, cuando efectivos del comando de patrulla,
procedieron a la demora de un joven –mayor de edad- para averiguación de
antecedentes y medios de vida, siendo posteriormente trasladado a la comisaría
correspondiente.
En otro procedimiento, casi de
manera simultánea, dos jóvenes –mayores de edad- fueron demorados mientras
circulaban en una motocicleta de 110 c.c., sin dominio colocado y con signos de
haber sido violentada. Los mismos no contaban con documentación que acreditara
la propiedad del rodado ni con sus documentos personales, por lo que se
procedió al secuestro preventivo del vehículo y su traslado junto a los
demorados.
Asimismo, cerca de las 04:00
horas, un hombre de 40 años de edad, fue demorado en inmediaciones de calles
San Lorenzo y Moreno, tras ser observado merodeando vehículos estacionados y no
poder justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Todos los demorados fueron
trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las
diligencias de rigor que corresponden a cada caso.