martes, 21 de abril de 2026

Varios demorados en operativos de prevención

Durante la madrugada de hoy 21-04-26, personal policial dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en el marco de los operativos de prevención llevados a cabo demoró a varias personas en distintos procedimientos realizados en la vía pública.

El primer hecho se registró alrededor de las 03:30 horas, cuando efectivos del comando de patrulla, procedieron a la demora de un joven –mayor de edad- para averiguación de antecedentes y medios de vida, siendo posteriormente trasladado a la comisaría correspondiente.

En otro procedimiento, casi de manera simultánea, dos jóvenes –mayores de edad- fueron demorados mientras circulaban en una motocicleta de 110 c.c., sin dominio colocado y con signos de haber sido violentada. Los mismos no contaban con documentación que acreditara la propiedad del rodado ni con sus documentos personales, por lo que se procedió al secuestro preventivo del vehículo y su traslado junto a los demorados.

Asimismo, cerca de las 04:00 horas, un hombre de 40 años de edad, fue demorado en inmediaciones de calles San Lorenzo y Moreno, tras ser observado merodeando vehículos estacionados y no poder justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Todos los demorados fueron trasladados a las comisarias jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias de rigor que corresponden a cada caso.