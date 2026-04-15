Varios demorados en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos,
lo realizó personal del GRIM II, alrededor de las 15:30 horas, en inmediaciones
de Ruta Nacional N° 12 entre colectora y calle Lila Soto, donde se procedió a
la demora de una mujer de 21 años, quien no contaba con documentación que
acreditara su identidad.
Posteriormente, cerca de las
17:00 horas, en la zona de Ex Vía y Nicaragua, efectivos del GRIM V demoraron a
un hombre que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados,
generando intranquilidad en la zona, no pudiendo justificar su presencia.
Más tarde, alrededor de las 18:00
horas, en inmediaciones de calles Las Camelias y Las Violetas, policías del
GRIM IV, demoraron a un joven de 21 años que se encontraba observando viviendas
y rodados estacionados, sin contar con documentación y registrando antecedentes
policiales.
En tanto, cerca de las 19:00
horas, efectivos del GRIM IV, en la intersección de calles Remedios de Escalada
y Las Orquídeas, procedieron a la demora de otro hombre de 28 años, cuando se
encontraba merodeando, quien tampoco pudo justificar su presencia en el lugar
ni acreditar su identidad.
Finalmente, pasadas las 19:00
horas, en calles Tucumán y Bolívar, efectivos del GRIM I demoraron a un hombre
que merodeaba entre vehículos estacionados y observaba domicilios, generando
inquietud entre vecinos.
En todos los casos, las personas demoradas fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor.