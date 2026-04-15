miércoles, 15 de abril de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

Durante la jornada del lunes 13-04-26, personal de distintas unidades del G.R.I.M. llevó adelante diversos procedimientos en distintos sectores de la ciudad, que derivaron en la demora de cinco personas.

El primero de los procedimientos, lo realizó personal del GRIM II, alrededor de las 15:30 horas, en inmediaciones de Ruta Nacional N° 12 entre colectora y calle Lila Soto, donde se procedió a la demora de una mujer de 21 años, quien no contaba con documentación que acreditara su identidad.

Posteriormente, cerca de las 17:00 horas, en la zona de Ex Vía y Nicaragua, efectivos del GRIM V demoraron a un hombre que se encontraba observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad en la zona, no pudiendo justificar su presencia.

Más tarde, alrededor de las 18:00 horas, en inmediaciones de calles Las Camelias y Las Violetas, policías del GRIM IV, demoraron a un joven de 21 años que se encontraba observando viviendas y rodados estacionados, sin contar con documentación y registrando antecedentes policiales.

En tanto, cerca de las 19:00 horas, efectivos del GRIM IV, en la intersección de calles Remedios de Escalada y Las Orquídeas, procedieron a la demora de otro hombre de 28 años, cuando se encontraba merodeando, quien tampoco pudo justificar su presencia en el lugar ni acreditar su identidad.

Finalmente, pasadas las 19:00 horas, en calles Tucumán y Bolívar, efectivos del GRIM I demoraron a un hombre que merodeaba entre vehículos estacionados y observaba domicilios, generando inquietud entre vecinos.

En todos los casos, las personas demoradas fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales correspondientes, continuándose con las diligencias de rigor.