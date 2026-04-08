miércoles, 8 de abril de 2026

Varios demorados y elementos secuestrados en distintos procedimientos

En operativos de prevención y seguridad llevados adelante en distintos sectores de la ciudad, efectivos del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas concretaron diversos procedimientos que lograron la demora de varias personas y el secuestro de elementos.

El primer procedimientos, se registró en la noche de ayer 07-04-26, alrededor de las 23:15 horas, en inmediaciones de Avenida Armenia y calle Estados Unidos, donde demoraron a un hombre de 42 años de edad, quien se encentraba merodeando la zona llevando consigo una bolsa, la cual contenía en su interior elementos como ser: alargues de distintas longitudes, un videojuego, controles remotos y prendas de vestir, cuya procedencia no pudo justificar, por lo que fue demorado, quien además tras las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales.

Luego, en la madrugada de hoy 08-04-26, alrededor de las 00:30 horas, en inmediaciones de calles J. R. Fernández y Los Cocos, fue demorado un hombre de 37 años de edad, quien habría intentado ingresar a una vivienda de lugar con intenciones delictivas, además el mismos tras las averiguaciones correspondientes registraría antecedentes policiales.

Asimismo, cerca de la 01:00 horas, en la intersección de Avenida Ayacucho y pasaje Galarza, se procedió a la demora un joven de 21 años de edad, quien se encontraba observando detenidamente el interior de los vehículos estacionados en la vía pública.

Las personas demoradas fueron trasladadas hasta las dependencias policiales jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias de rigor en cada caso.