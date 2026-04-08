Varios demorados y elementos secuestrados en distintos procedimientos

El primer procedimientos, se
registró en la noche de ayer 07-04-26, alrededor de las 23:15 horas, en
inmediaciones de Avenida Armenia y calle Estados Unidos, donde demoraron a un
hombre de 42 años de edad, quien se encentraba merodeando la zona llevando consigo
una bolsa, la cual contenía en su interior elementos como ser: alargues de
distintas longitudes, un videojuego, controles remotos y prendas de vestir,
cuya procedencia no pudo justificar, por lo que fue demorado, quien además tras
las primeras averiguaciones registraría antecedentes policiales.
Luego, en la madrugada de hoy
08-04-26, alrededor de las 00:30 horas, en inmediaciones de calles J. R.
Fernández y Los Cocos, fue demorado un hombre de 37 años de edad, quien habría
intentado ingresar a una vivienda de lugar con intenciones delictivas, además
el mismos tras las averiguaciones correspondientes registraría antecedentes
policiales.
Asimismo, cerca de la 01:00
horas, en la intersección de Avenida Ayacucho y pasaje Galarza, se procedió a
la demora un joven de 21 años de edad, quien se encontraba observando
detenidamente el interior de los vehículos estacionados en la vía pública.
Las personas demoradas fueron trasladadas hasta las dependencias policiales jurisdiccionales, donde se continúan con las diligencias de rigor en cada caso.