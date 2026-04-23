jueves, 23 de abril de 2026

Virasoro: Detienen a una mujer tras matar a su pareja de varias puñaladas

En horas de la noche de ayer 22-04-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Gobernador Virasoro en colaboración con la unidad fiscal interviniente, dieron inicio a diligencias investigativas, tras tomar conocimiento de un supuesto homicidio ocurrido en el Barrio EPAM Sur de esa ciudad, donde un hombre perdió la vida.

Del hecho habrían tomado conocimiento cuando fueron alertados de un conflicto en una vivienda de la zona. Al arribar al lugar, el personal policial constató que un hombre 35 años, se encontraba con lesiones compatibles con las producidas por arma blanca, por lo que se solicitó la presencia de un servicio de emergencias médicas, los cuales una vez en el lugar lamentablemente constataron su fallecimiento.

En el marco de las primeras diligencias, fue demorada y posteriormente detenida la pareja de la víctima, una mujer de 44 años de edad, sindicada como presunta autora, además procedieron al secuestro de un arma blanca, el cual se presume que fuera utilizada para cometer el hecho.

La mujer junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso.