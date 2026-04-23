Virasoro: Detienen a una mujer tras matar a su pareja de varias puñaladas

Del hecho habrían tomado
conocimiento cuando fueron alertados de un conflicto en una vivienda de la
zona. Al arribar al lugar, el personal policial constató que un hombre 35 años,
se encontraba con lesiones compatibles con las producidas por arma blanca, por
lo que se solicitó la presencia de un servicio de emergencias médicas, los
cuales una vez en el lugar lamentablemente constataron su fallecimiento.
En el marco de las primeras
diligencias, fue demorada y posteriormente detenida la pareja de la víctima,
una mujer de 44 años de edad, sindicada como presunta autora, además
procedieron al secuestro de un arma blanca, el cual se presume que fuera
utilizada para cometer el hecho.
La mujer junto a lo secuestrado
fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo
trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los
trámites del caso.