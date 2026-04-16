Virasoro: Recuperan medidores, llaves de paso y otros elementos sustraídos días atrás, hay un demorado

Por el hecho, los mencionados
efectivos, en la tarde de ayer 15-04-26 finalmente lograron identificar al
presunto autor del hecho quien fue demorado y trasladado hasta la citada
dependencia.
Asimismo, continuado con la línea
investigativa se logró secuestrar 21 medidores de agua, 33 llaves de paso, 53
acoples,31 tuercas de ajuste, y 11 codos, todos de material bronce, los cuales
habrían sido comprados por otro hombre, quien se dedica a la compra y venta de
elementos, y manifestó que días atrás dos personas desconocidas le habrían
vendido los mismos.
Al respecto, los elementos secuestrados y la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia donde se llevan a cabo las diligencias del caso.