jueves, 16 de abril de 2026

Virasoro: Recuperan medidores, llaves de paso y otros elementos sustraídos días atrás, hay un demorado

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Gobernador Virasoro, llevaron adelante tareas investigativas en relación a varios hechos delictivos registrados, en el cual vecinos de esa localidad denunciaban la sustracción de medidores de agua.

Por el hecho, los mencionados efectivos, en la tarde de ayer 15-04-26 finalmente lograron identificar al presunto autor del hecho quien fue demorado y trasladado hasta la citada dependencia.

Asimismo, continuado con la línea investigativa se logró secuestrar 21 medidores de agua, 33 llaves de paso, 53 acoples,31 tuercas de ajuste, y 11 codos, todos de material bronce, los cuales habrían sido comprados por otro hombre, quien se dedica a la compra y venta de elementos, y manifestó que días atrás dos personas desconocidas le habrían vendido los mismos.

Al respecto, los elementos secuestrados y la persona demorada fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia donde se llevan a cabo las diligencias del caso.