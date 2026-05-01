viernes, 1 de mayo de 2026

Abandonaron una motocicleta robada

En la madrugada de hoy 01-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados, secuestraron una motocicleta abandonada en la vía pública.

El procedimiento fue realizado en circunstancias que los citados efectivos fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, acerca de una motocicleta – marca Zanella Due clásico 110 cc. abandonada sobre calle 200 y Avenida Medrano, dirigiéndose rápidamente al lugar y tras observar la misma, se procedió a su secuestro preventivo, posteriormente y continuando con las investigaciones al respecto, el rodado resulto encontrarse denunciado como sustraído.

La motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.