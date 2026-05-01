Abandonaron una motocicleta robada

En la madrugada de hoy 01-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Vigésima Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados, secuestraron una motocicleta abandonada en la vía pública.
El procedimiento fue realizado en
circunstancias que los citados efectivos fueron alertados por el Sistema
Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, acerca de una motocicleta – marca Zanella
Due clásico 110 cc. abandonada sobre calle 200 y Avenida Medrano, dirigiéndose
rápidamente al lugar y tras observar la misma, se procedió a su secuestro
preventivo, posteriormente y continuando con las investigaciones al respecto,
el rodado resulto encontrarse denunciado como sustraído.
La motocicleta recuperada fue
puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde
se continuaron con los tramites de rigor.