martes, 26 de mayo de 2026

Abandonó una moto robada al ver a la Policía

Efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M. IV), lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída momentos antes. El procedimiento se concretó, tras tomar conocimiento sobre la sustracción de una motocicleta hacia instantes, aportando características del rodado.

En este sentido, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona y, al llegar a inmediaciones de Costanera Norte y calle Ballerini, en el barrio Sor María Assunta Píttaro observaron a un sujeto trasladando una motocicleta a la rastra, quien al advertir la presencia policial abandonó el vehículo y huyó del lugar, perdiéndose de vista rápidamente, aprovechando la escasa visibilidad de la zona.

Posteriormente, se procedió al recupero y secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella ZB 110-, constatándose además que presentaba el tambor de ignición violentado.

El rodado recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la Comisaría 17ma. urbana, se prosigue con los trámites y diligencias de rigor.