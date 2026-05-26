Abandonó una moto robada al ver a la Policía

En este sentido, los uniformados iniciaron un rastrillaje por la zona y, al llegar a inmediaciones de Costanera Norte y calle Ballerini, en el barrio Sor María Assunta Píttaro observaron a un sujeto trasladando una motocicleta a la rastra, quien al advertir la presencia policial abandonó el vehículo y huyó del lugar, perdiéndose de vista rápidamente, aprovechando la escasa visibilidad de la zona.
Posteriormente, se procedió al recupero y secuestro preventivo de una motocicleta -marca Zanella ZB 110-, constatándose además que presentaba el tambor de ignición violentado.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la Comisaría 17ma. urbana, se prosigue con los trámites y diligencias de rigor.