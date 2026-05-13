miércoles, 13 de mayo de 2026

Allanamiento en Curuzú Cuatiá: Secuestran cocaína y una motocicleta, hay un detenido

Personal policial dependientes de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatia en colaboración con la Unidad Fiscal en turno, llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa por supuesto narcomenudeo y por el cual el pasado 11-05-26 diligenciaron una orden de allanamiento en un domicilio ubicado por calle Saavedra de esa localidad.

En la oportunidad, los mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar un total de 19 dosis de sustancia en polvo blanquecina, y tras el correspondiente test orientativo, el mismo arrojo positivo para cocaína; as también dinero en efectivo y una motocicleta -marca Honda XR de 250 CC. sin llave de ignición.

Posteriormente, siguiendo la línea investigativa, en la jornada de ayer 12-05-26, los mencionados efectivos lograron en la vía pública la detención de un hombre identificado con el alias “Negro Mota” de 45 años de edad y el secuestro preventivo de un automóvil -marca Volkswagen Gol- presuntamente relacionados con la causa que se investiga.

Lo secuestrado en ambas oportunidades y la persona detenida fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la Comisaria de Distrito Primera de esa localidad.