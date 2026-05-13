Allanamiento en Curuzú Cuatiá: Secuestran cocaína y una motocicleta, hay un detenido

En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar un total de 19 dosis de
sustancia en polvo blanquecina, y tras el correspondiente test orientativo, el
mismo arrojo positivo para cocaína; as también dinero en efectivo y una motocicleta
-marca Honda XR de 250 CC. sin llave de ignición.
Posteriormente, siguiendo la
línea investigativa, en la jornada de ayer 12-05-26, los mencionados efectivos
lograron en la vía pública la detención de un hombre identificado con el alias
“Negro Mota” de 45 años de edad y el secuestro preventivo de un automóvil
-marca Volkswagen Gol- presuntamente relacionados con la causa que se
investiga.
Lo secuestrado en ambas
oportunidades y la persona detenida fueron puestos a disposición de la justicia
y trasladados hasta la Comisaria de Distrito Primera de esa localidad.