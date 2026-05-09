Allanamientos en el B° Loma Linda: Hay dos personas detenidas

En la mañana de ayer 08-05-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Antiarrebatos junto a sus pares de la División de Infantería y el Grupo Táctico Operacional -G.T.O-, en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones, en relación a un hecho delictivo que se investiga, diligenciaron varias órdenes de allanamientos donde realizaron la detención de dos hombres.
Los distintos diligenciamientos,
se realizaron forma simultánea en viviendas ubicadas en inmediaciones del
Barrio Loma Linda, donde los citados efectivos, conforme a lo solicitado en
dichas ordenes, procedieron a la detención de dos hombres mayores de edad –
alias Cuchu y Pinki-, quienes, tras las correspondientes averiguaciones,
registrarían antecedentes policiales, además, estarían presuntamente vinculado
al hecho que se investiga.
Los detenidos fueron puestos a
disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites al respecto.