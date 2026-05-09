sábado, 9 de mayo de 2026

Allanamientos en Paso de los Libres: Secuestran prendas de vestir vinculadas a un hecho delictivo y demoran a un joven que intentaba entorpecer el procedimiento

En la jornada de ayer 08-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Tercera de Paso de los Libres, en el marco de un legajo judicial que se encuentra en curso por – supuesto Robo- con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, diligenciaron tres ordenes de allanamientos donde secuestraron prendas de vestir y aprehendieron a un joven por ocasionar disturbios durante el proceder policial.

Los distintos procedimientos, fueron realizados por los citados efectivos junto a sus pares de la Comisaria Distrito Segunda y personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M.- dependientes de la Unidad Regional IVº de Paso de los Libres, quienes luego de tomar conocimiento del hecho, iniciaron una paciente labor investigativa logrando identificaron a los presuntos autores del hecho, resultando ser dos menores de edad.

En este contexto y tras las distintas tareas de investigación, permitió al personal diligenciar la primer orden de allanamiento, en una vivienda ubicada en el Barrio 96 Viviendas de la citada ciudad, donde procedieron al secuestro de distintas prendas de vestir, las cuales se presume habrían sido las utilizadas al momento de cometer el hecho, en tanto, la segunda y tercer orden fueron llevadas a cabo en distintos inmuebles del Barrio Las Tablitas, hallando en uno de ellos las prendas de vestir solicitadas por la presente orden.

Además, durante el último allanamiento, procedieron a la aprehensión de un joven de 23 años de edad, quien, aparentemente habría intentado en varias oportunidades entorpecer el normal desarrollo del procedimiento, poniéndolo a disposición de la justicia e iniciando actuaciones judiciales por supuesta resistencia a la autoridad.

Al respecto, lo secuestrado fue trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con las demás diligencias correspondientes.