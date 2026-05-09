Allanamientos en Paso de los Libres: Secuestran prendas de vestir vinculadas a un hecho delictivo y demoran a un joven que intentaba entorpecer el procedimiento

Los distintos procedimientos,
fueron realizados por los citados efectivos junto a sus pares de la Comisaria
Distrito Segunda y personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada
-G.R.I.M.- dependientes de la Unidad Regional IVº de Paso de los Libres, quienes
luego de tomar conocimiento del hecho, iniciaron una paciente labor
investigativa logrando identificaron a los presuntos autores del hecho,
resultando ser dos menores de edad.
En este contexto y tras las
distintas tareas de investigación, permitió al personal diligenciar la primer
orden de allanamiento, en una vivienda ubicada en el Barrio 96 Viviendas de la
citada ciudad, donde procedieron al secuestro de distintas prendas de vestir,
las cuales se presume habrían sido las utilizadas al momento de cometer el
hecho, en tanto, la segunda y tercer orden fueron llevadas a cabo en distintos
inmuebles del Barrio Las Tablitas, hallando en uno de ellos las prendas de
vestir solicitadas por la presente orden.
Además, durante el último
allanamiento, procedieron a la aprehensión de un joven de 23 años de edad,
quien, aparentemente habría intentado en varias oportunidades entorpecer el
normal desarrollo del procedimiento, poniéndolo a disposición de la justicia e
iniciando actuaciones judiciales por supuesta resistencia a la autoridad.
Al respecto, lo secuestrado fue
trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con las demás
diligencias correspondientes.