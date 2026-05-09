Allanamientos en Saladas: Demoran a dos hombres y recuperan elementos robados

La orden judicial fue
diligenciada en un inmueble, ubicado en la 1ra. sección Lomas de la citada
localidad, lugar donde los efectivos procedieron a la detención de dos hombres
mayores de edad -alias Rata y Chinito-, quienes se encontrarían presuntamente vinculados
a los hechos, además, bajo las formalidades legales, secuestraron una bicicleta
– marca BeOne-, un parlante, una planchita de pelo, dos teléfonos celulares,
horno eléctrico y dos armas blancas – un cuchillo y un machete-, los cuales,
tras las correspondientes averiguaciones, serían los denunciados como
sustraídos.
Los detenidos junto a lo
recuperado fueron puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada
dependencia, donde continuaron con las diligencias de rigor.