sábado, 9 de mayo de 2026

Allanamientos en Saladas: Demoran a dos hombres y recuperan elementos robados

En la mañana de ayer 08-05-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 1ra. de Saladas con la colaboración de sus pares del Area de Investigación Criminal y el Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, en el marco diferentes hechos delictivos que se investigan, los cuales habrían ocurrido en la citada jurisdicción, registrados días atrás, por lo que, con la intervención de la Unidad Fiscal de investigaciones, diligenciaron una orden de allanamiento, donde hallaron y secuestraron varias cosas de interés a los presentes hechos, también, detuvieron a dos hombres.

La orden judicial fue diligenciada en un inmueble, ubicado en la 1ra. sección Lomas de la citada localidad, lugar donde los efectivos procedieron a la detención de dos hombres mayores de edad -alias Rata y Chinito-, quienes se encontrarían presuntamente vinculados a los hechos, además, bajo las formalidades legales, secuestraron una bicicleta – marca BeOne-, un parlante, una planchita de pelo, dos teléfonos celulares, horno eléctrico y dos armas blancas – un cuchillo y un machete-, los cuales, tras las correspondientes averiguaciones, serían los denunciados como sustraídos.

Los detenidos junto a lo recuperado fueron puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde continuaron con las diligencias de rigor.