domingo, 3 de mayo de 2026

Caá Catí: La Policía rescato a dos terneros que intentaban faenar entre las malezas

En horas de la noche del viernes 01-05-26, personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caa Cati, lograron rescatar a dos terneros, los cuales fueron hallados atados en una zona de malezas y aparentemente listos para ser sustraídos o faenados.

El procedimiento, lo concretaron, momentos en que los mencionados efectivos realizaban recorridas de prevención en una zona rural denominada Los Vences, donde escucharon ruidos extraños entre la vegetación y al acercarse observaron a dos personas que rápidamente se dieron a la fuga y se perdieron de vista. Posteriormente, tras un rastrillaje por las inmediaciones se logró observar a dos terneros atados a un árbol, aparentemente listos para ser trasladados o faenados.

Los animales fueron secuestrados y trasladado hasta la citada dependencia a fin de dar con sus correspondientes propietarios.