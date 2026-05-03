Caá Catí: La Policía rescato a dos terneros que intentaban faenar entre las malezas

En horas de la noche del viernes 01-05-26, personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Caa Cati, lograron rescatar a dos terneros, los cuales fueron hallados atados en una zona de malezas y aparentemente listos para ser sustraídos o faenados.
El procedimiento, lo concretaron,
momentos en que los mencionados efectivos realizaban recorridas de prevención
en una zona rural denominada Los Vences, donde escucharon ruidos extraños entre
la vegetación y al acercarse observaron a dos personas que rápidamente se
dieron a la fuga y se perdieron de vista. Posteriormente, tras un rastrillaje
por las inmediaciones se logró observar a dos terneros atados a un árbol,
aparentemente listos para ser trasladados o faenados.
Los animales fueron secuestrados
y trasladado hasta la citada dependencia a fin de dar con sus correspondientes
propietarios.