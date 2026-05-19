Camuflado en un puesto de torta parrilla vendía cocaína cerca de una escuela y terminó preso

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas, cuando el
personal policial que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de un
Colegio Secundario ubicado por Av. Ciudad de Arequipa, observó a varias
personas reunidas en un puesto de venta ambulante -tortas- ubicado sobre calles
Taragüí y la mencionada avenida.
En esa circunstancia, los uniformados advirtieron
movimientos extraños por parte de uno de los vendedores, quien habría extraído
cosas desde un carrito de bebé y entregado algunos jóvenes presentes en el
lugar.
Al proceder a la identificación de los presentes, uno de los
sujetos exhibió voluntariamente un frasco que contenía cinco envoltorios con
sustancia blanquecina. Por cuestiones de seguridad y al encontrarse frente a un
establecimiento escolar, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de
los elementos y al traslado de los demorados hasta la Dirección General de
Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.
Posteriormente, tras realizarse el correspondiente test
orientativo y pesaje, las sustancias arrojaron resultado positivo para cocaína.
Cabe señalar que existían denuncias anónimas previas que alertaban sobre una
posible comercialización de estupefacientes en inmediaciones del
establecimiento educativo.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad de la Unidad Fiscal en turno, se inició la actuación correspondiente, se secuestró la sustancia hallada y el aprehendido, continuándose con las diligencias de rigor.