martes, 19 de mayo de 2026

Camuflado en un puesto de torta parrilla vendía cocaína cerca de una escuela y terminó preso

En la noche de ayer 18-05-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en el marco de recorridas preventivas realizadas en inmediaciones de colegios, plazas y paseos públicos, llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de sustancias estupefacientes.

El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas, cuando el personal policial que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de un Colegio Secundario ubicado por Av. Ciudad de Arequipa, observó a varias personas reunidas en un puesto de venta ambulante -tortas- ubicado sobre calles Taragüí y la mencionada avenida.

En esa circunstancia, los uniformados advirtieron movimientos extraños por parte de uno de los vendedores, quien habría extraído cosas desde un carrito de bebé y entregado algunos jóvenes presentes en el lugar.

Al proceder a la identificación de los presentes, uno de los sujetos exhibió voluntariamente un frasco que contenía cinco envoltorios con sustancia blanquecina. Por cuestiones de seguridad y al encontrarse frente a un establecimiento escolar, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de los elementos y al traslado de los demorados hasta la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

Posteriormente, tras realizarse el correspondiente test orientativo y pesaje, las sustancias arrojaron resultado positivo para cocaína. Cabe señalar que existían denuncias anónimas previas que alertaban sobre una posible comercialización de estupefacientes en inmediaciones del establecimiento educativo.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad de la Unidad Fiscal en turno, se inició la actuación correspondiente, se secuestró la sustancia hallada y el aprehendido, continuándose con las diligencias de rigor.