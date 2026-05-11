Caso niño N: Rechazaron la resolución del juez y Codazzi seguirá preso en una comisaría

El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó la decisión del juez Vallejos de otorgarle la prisión domiciliaria a José Fernández Codazzi, el controvertido abogado que está detenido en la Comisaría Segunda de Esquina.
Allí continuará detenido Codazzi, quien está imputado por partícipe necesario y encubrimiento agravado por la sustracción de un menor
Repercusiones de la medida
El juez de Garantías de Esquina le otorgó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y vigilancia policial
Apenas se conoció el beneficio, el fiscal Javier Gustavo Mosquera presentó una impugnación para frenar la domiciliaria y exigir que Fernández Codazzi vuelva a una celda común.
Ahora, el Tribunal de Revisión de Mercedes determinó que Codazzi no podrá ir a su domicilio y continuará detenido en sede policial mientras dure la investigación. Radio Dos