lunes, 11 de mayo de 2026

Caso niño N: Rechazaron la resolución del juez y Codazzi seguirá preso en una comisaría

El Tribunal de Revisión de Mercedes rechazó la resolución del juez Vallejos, que pidió la prisión domiciliaria para el abogado José Fernández Codazzi, por lo que el mencionado continuará detenido en la Comisaría Segunda de Esquina. El polémico profesional del Derecho está imputado con prision preventiva por partícipe necesario y encubrimiento agravado por la sustracción de un menor.

El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó la decisión del juez Vallejos de otorgarle la prisión domiciliaria a José Fernández Codazzi, el controvertido abogado que está detenido en la Comisaría Segunda de Esquina.

Allí continuará detenido Codazzi, quien está imputado por partícipe necesario y encubrimiento agravado por la sustracción de un menor

Repercusiones de la medida

El juez de Garantías de Esquina le otorgó la prisión domiciliaria con tobillera electrónica y vigilancia policial

Apenas se conoció el beneficio, el fiscal Javier Gustavo Mosquera presentó una impugnación para frenar la domiciliaria y exigir que Fernández Codazzi vuelva a una celda común.

Ahora, el Tribunal de Revisión de Mercedes determinó que Codazzi no podrá ir a su domicilio y continuará detenido en sede policial mientras dure la investigación. Radio Dos