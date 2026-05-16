Concepción: Demoran a cinco personas y secuestran veinte motocicletas en operativo en conjunto

Durante la noche de ayer, en el marco de las directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía efectivos policiales de la Comisaria Distrito Concepcion en forma conjunta con las Comisarias Distrito de Tabay, Tatacua, Santa Rosa y efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción, llevaron adelante un importante operativo integral de prevención y seguridad en distintos puntos de la citada localidad.
Como resultado del operativo, se procedió a la
identificación de varias personas, donde cinco de ellas fueron demoradas,
quienes no contaban con documentación que acreditara su identidad, además, se
realizó el secuestro preventivo de veinte motocicletas por falta de
documentación correspondiente.
Todos los demorados y los rodados secuestrados fueron
trasladados a las dependencias jurisdiccionales correspondientes, donde se
continuaron con las diligencias de rigor.