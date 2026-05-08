Concepción: La Policía secuestró un arma modificada y demoró a un hombre

El operativo se concretó durante
un control preventivo, cuando los uniformados demoraron la marcha de un
automóvil en el que se desplazaban cinco personas, remolcando además un
canobote. Al momento de la inspección, constataron que el vehículo carecía de
la documentación correspondiente. Seguidamente, durante la inspección efectuada
en el interior del rodado, los efectivos hallaron un rifle de aire comprimido
modificado a calibre .22.
Ante esta situación, se dio
intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del arma y demás
elementos de interés para la causa, además la demora de una de las personas por
supuesta tenencia ilegal de arma de fuego, continuándose con las diligencias
del caso.