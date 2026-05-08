viernes, 8 de mayo de 2026

Concepción: La Policía secuestró un arma modificada y demoró a un hombre

En la jornada de ayer 07-05-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Concepción realizaron un procedimiento sobre Ruta Provincial N° 6, donde interceptaron un vehículo que circulaba con varias irregularidades y transportaba un arma de fuego de fabricación modificada.

El operativo se concretó durante un control preventivo, cuando los uniformados demoraron la marcha de un automóvil en el que se desplazaban cinco personas, remolcando además un canobote. Al momento de la inspección, constataron que el vehículo carecía de la documentación correspondiente. Seguidamente, durante la inspección efectuada en el interior del rodado, los efectivos hallaron un rifle de aire comprimido modificado a calibre .22.

Ante esta situación, se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del arma y demás elementos de interés para la causa, además la demora de una de las personas por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego, continuándose con las diligencias del caso.