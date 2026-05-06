miércoles, 6 de mayo de 2026

Cuatro personas demoradas y elementos secuestrados en distintos procedimientos

En la jornada de ayer y madrugada de hoy, efectivos policiales del comando de patrullas concretaron diversos procedimientos que culminaron con la demora de cuatro personas y el secuestro de elementos de dudosa procedencia.

El primero de los procedimientos se registró, alrededor de las 19:30 horas, cuando personal policial demoró a un hombre de 35 años en inmediaciones de avenida Independencia, entre calles Medrano y Río Juramento, quien trasladaba una rueda de auxilio sobre sus hombros, sin poder justificar fehacientemente su propiedad.

De igual manera, cerca de las 22:00 horas, en inmediaciones de calle Las Heras, tras ser alertados por el sistema de emergencias 911, cuando se logró la demora de otro sujeto –mayor de edad- que llevaba a la rastra un compresor en la vía pública, en cuyo lugar además se secuestró un cargador de celular y otros elementos de interés.

Por otra parte, alrededor de las 23:30, en avenida Chacabuco y calle Las Heras, efectivos de la patrulla motorizada demoraron a un hombre de 28 años de edad, que se encontraba merodeando y observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad en los vecinos. El mismo no contaba con documentación y, tras averiguaciones, registraba antecedentes por delitos contra la propiedad.

Finalmente, ya en la madrugada, cerca de las 00:30 horas, otro sujeto fue demorado en la intersección de calles Ayacucho y México, al ser sorprendido observando vehículos estacionados. El mismo no pudo acreditar su identidad y presentaba aparente estado de ebriedad.

Todos los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales donde se prosigue con los trámites de cada caso.