Cuatro personas demoradas y elementos secuestrados en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos
se registró, alrededor de las 19:30 horas, cuando personal policial demoró a un
hombre de 35 años en inmediaciones de avenida Independencia, entre calles
Medrano y Río Juramento, quien trasladaba una rueda de auxilio sobre sus
hombros, sin poder justificar fehacientemente su propiedad.
De igual manera, cerca de las
22:00 horas, en inmediaciones de calle Las Heras, tras ser alertados por el
sistema de emergencias 911, cuando se logró la demora de otro sujeto –mayor de
edad- que llevaba a la rastra un compresor en la vía pública, en cuyo lugar
además se secuestró un cargador de celular y otros elementos de interés.
Por otra parte, alrededor de las
23:30, en avenida Chacabuco y calle Las Heras, efectivos de la patrulla
motorizada demoraron a un hombre de 28 años de edad, que se encontraba
merodeando y observando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad
en los vecinos. El mismo no contaba con documentación y, tras averiguaciones,
registraba antecedentes por delitos contra la propiedad.
Finalmente, ya en la madrugada,
cerca de las 00:30 horas, otro sujeto fue demorado en la intersección de calles
Ayacucho y México, al ser sorprendido observando vehículos estacionados. El
mismo no pudo acreditar su identidad y presentaba aparente estado de ebriedad.
Todos los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales donde se prosigue con los trámites de cada caso.