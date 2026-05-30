Curuzú Cuatiá: Demoran a un hombre, secuestran marihuana y dinero en efectivo

Tras diversas labores de investigación desplegadas en colaboración con la
unidad fiscal interviniente, y durante los procedimientos realizados bajo las
formalidades legales para lo cual contaron con la valiosa cooperación de
personal de la Grupo Táctico Operacional -G.T.O- de esa ciudad, procedieron al diligenciamiento
de dos órdenes judiciales en dos locales comerciales ubicados en el barrio
Centenario, donde hallaron varios envoltorios que contenían una sustancia de
origen vegetal, el cual tras ser sometido al correspondientes tes arrojo positivo
para marihuana.
Asimismo, se procedió al secuestro de seis teléfonos celulares, dos
balanzas de precisión y dinero en efectivo, elementos considerados de interés
para la investigación, además en el marco del operativo, fue aprehendido un
hombre mayor de edad.
Al respecto, el hombre aprehendido junto a todo lo secuestrado fue puesto
a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados hasta
la dependencia policiales correspondientes donde se continúan con las
actuaciones de rigor.