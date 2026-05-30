sábado, 30 de mayo de 2026

Curuzú Cuatiá: Demoran a un hombre, secuestran marihuana y dinero en efectivo

En la jornada de ayer 29-05-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional Nº3 Curuzú Cuatiá, en el marco de tareas investigativas llevaron adelante dos allanamientos simultáneos que permitieron la aprehender a un hombre y además secuestrar marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

Tras diversas labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, y durante los procedimientos realizados bajo las formalidades legales para lo cual contaron con la valiosa cooperación de personal de la Grupo Táctico Operacional -G.T.O- de esa ciudad, procedieron al diligenciamiento de dos órdenes judiciales en dos locales comerciales ubicados en el barrio Centenario, donde hallaron varios envoltorios que contenían una sustancia de origen vegetal, el cual tras ser sometido al correspondientes tes arrojo positivo para marihuana.

Asimismo, se procedió al secuestro de seis teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y dinero en efectivo, elementos considerados de interés para la investigación, además en el marco del operativo, fue aprehendido un hombre mayor de edad.

Al respecto, el hombre aprehendido junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, siendo trasladados hasta la dependencia policiales correspondientes donde se continúan con las actuaciones de rigor.