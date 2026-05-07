jueves, 7 de mayo de 2026

Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró vehículos, dinero en efectivo y aparatos electrónicos, hay dos personas demoradas

En la jornada del martes 05-05-26, efectivos policiales de la División investigaciones de la Unidad regional N°3 Curuzú Cuatiá, en el marco de diversas labores de investigación, y en el marco de un importante procedimiento, se secuestró diversas cosas entre ellas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y sustancias, cuyo aforo estimado supera los 14 millones de pesos, además procedieron a la demora de dos personas.

Tras diversas labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, y durante las diligencias realizadas –bajo las formalidades legales- para lo cual contaron con la valiosa cooperación de personal de la división GTO de esa ciudad, lograron la demora de un hombre y una mujer -ambos mayores de edad- e incautar importantes sumas de dinero halladas tanto en el interior de un domicilio como en un automóvil, además secuestraron un automóvil, una motocicleta, teléfonos celulares, una notebook y sustancia de origen blanquecina, el cual tras ser sometido al correspondiente test arrojo positivo para cocaína.

El aforo total de los elementos secuestrados asciende a aproximadamente $14.062.970 pesos argentinos.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones investigativas correspondientes.