Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró vehículos, dinero en efectivo y aparatos electrónicos, hay dos personas demoradas

Tras diversas labores de investigación desplegadas en colaboración con la
unidad fiscal interviniente, y durante las diligencias realizadas –bajo las
formalidades legales- para lo cual contaron con la valiosa cooperación de
personal de la división GTO de esa ciudad, lograron la demora de un hombre y
una mujer -ambos mayores de edad- e incautar importantes sumas de dinero
halladas tanto en el interior de un domicilio como en un automóvil, además
secuestraron un automóvil, una motocicleta, teléfonos celulares, una notebook y
sustancia de origen blanquecina, el cual tras ser sometido al correspondiente
test arrojo positivo para cocaína.
El aforo total de los elementos secuestrados asciende a aproximadamente
$14.062.970 pesos argentinos.
Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial
interviniente, continuándose con las actuaciones investigativas
correspondientes.