Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento secuestran dispositivos electrónicos y de almacenamiento

En horas de la siesta de ayer 27-05-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal dependientes de la Unidad Regional Nº 3 de Curuzú Cuatiá, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente y en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron varias cosas.
El diligenciamiento de la orden judicial fue llevaba
a cabo por los citados efectivos en una vivienda ubicada por calle Venezuela de
la ciudad de Curuzú Cuatiá, lugar donde bajo las formalidades legales,
procedieron al secuestro de teléfonos celulares – de distintas marcas-, una
netbook, una cámara de fotos, chips telefónicos, memorias de almacenamiento,
entre otras cosas, los cuales estarían presuntamente vinculados al hecho que se
investiga.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición
de la justicia y trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con
los tramites de rigor.