Demoran a cazadores furtivos en Curuzú Cuatiá

El hecho se habría registrado el pasado 13 de mayo, durante recorridas
por la zona, los uniformados detectaron la presencia de personas que
presuntamente se encontraban realizando actividades de caza. Al advertir la
presencia policial, dos hombres huyeron hacia una zona de malezas, abandonando
en el lugar distintos elementos.
Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro preventivo de
dos mochilas, bolsas de arpillera, dos teléfonos celulares y una campera,
elementos de interés para la causa.
Posteriormente, en la víspera se hicieron presentes de manera espontánea
dos hombres mayores de edad, quienes serían los propietarios de las cosas
mencionadas precedentemente.
Ante tal circunstancia, se labraron las infracciones administrativas correspondientes.