martes, 19 de mayo de 2026

Demoran a cazadores furtivos en Curuzú Cuatiá

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá realizaron un procedimiento en el marco de controles preventivos efectuados sobre Ruta Provincial N°126, en inmediaciones de un establecimiento rural.

El hecho se habría registrado el pasado 13 de mayo, durante recorridas por la zona, los uniformados detectaron la presencia de personas que presuntamente se encontraban realizando actividades de caza. Al advertir la presencia policial, dos hombres huyeron hacia una zona de malezas, abandonando en el lugar distintos elementos.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro preventivo de dos mochilas, bolsas de arpillera, dos teléfonos celulares y una campera, elementos de interés para la causa.

Posteriormente, en la víspera se hicieron presentes de manera espontánea dos hombres mayores de edad, quienes serían los propietarios de las cosas mencionadas precedentemente.

Ante tal circunstancia, se labraron las infracciones administrativas correspondientes.