Demoran a cinco personas y secuestran una moto de dudosa procedencia

Uno de los primeros procedimientos, lo concretaron
personal del GRIM 5, siendo las 15:00 horas aproximadamente, por inmediaciones
de calle Los Puelches donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de
edad, quien se encontraba merodeando, observando detenidamente los domicilios
de la zona.
Posteriormente, alrededor de las 16:30 horas, en
intersección de calles Rio Miriñay y Los Calchaquíes, observaron a un sujeto
ocasionando disturbios en la vía publica, en aparente estado de ebriedad, por
lo que fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de edad.
Asimismo, personal del GRIM I, momentos en que se
hallaban por inmediaciones de Avenida Costanera y calle General Paz, observaron
a tres sujetos circulando a alta velocidad a bordo de una motocicleta -marca
Honda Wave-, por lo que se procedió al seguimiento de los mismo, logrando por
inmediaciones de Avenida Teniente Ibañez y calle Elías Abad a la identificación
y posterior demora de los mismos, tratándose de tres mayores de edad, quienes
al momento del procedimiento no contaban con las documentaciones correspondientes
del rodado y además no poseía tambor de ignición.