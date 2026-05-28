jueves, 28 de mayo de 2026

Demoran a cinco personas y secuestran una moto de dudosa procedencia

En horas de la tarde de ayer 27-05-26, efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 1 y 5 llevaron adelante recorridas de prevención en sus sectores asignados, logrando en distintas circunstancias la demora de cinco personas mayores de edad y el secuestro preventivo de una motocicleta de dudosa procedencia.

Uno de los primeros procedimientos, lo concretaron personal del GRIM 5, siendo las 15:00 horas aproximadamente, por inmediaciones de calle Los Puelches donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, quien se encontraba merodeando, observando detenidamente los domicilios de la zona.

Posteriormente, alrededor de las 16:30 horas, en intersección de calles Rio Miriñay y Los Calchaquíes, observaron a un sujeto ocasionando disturbios en la vía publica, en aparente estado de ebriedad, por lo que fue identificado y demorado, tratándose de un mayor de edad.

Asimismo, personal del GRIM I, momentos en que se hallaban por inmediaciones de Avenida Costanera y calle General Paz, observaron a tres sujetos circulando a alta velocidad a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave-, por lo que se procedió al seguimiento de los mismo, logrando por inmediaciones de Avenida Teniente Ibañez y calle Elías Abad a la identificación y posterior demora de los mismos, tratándose de tres mayores de edad, quienes al momento del procedimiento no contaban con las documentaciones correspondientes del rodado y además no poseía tambor de ignición.