Demoran a dos jóvenes en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos,
lo realizaron en inmediaciones de calles La Paz y Viedma, donde los citados
efectivos divisaron a un joven observando el interior de los vehículos
estacionados y los domicilios de la zona, por lo que, tras ser identificado
como mayor de edad, fue demorado.
De igual forma, hallándose por
Avenida del IVº Centenario y calle El Dorado, observaron a una persona a bordo
de una motocicleta – marca Honda Titan- realizando maniobras peligrosas,
poniendo en riesgo su vida y la de terceros, la cual, tras ser identificada
como mayor de edad, fue demorada y el rodado secuestrado.
Los jóvenes y la motocicleta secuestrada fueron trasladados a la citada dependencia, donde continuaron con los trámites correspondientes.