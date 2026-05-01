viernes, 1 de mayo de 2026

Demoran a dos jóvenes en diferentes procedimientos

En la jornada de ayer 30-04-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores especificas en prevención de ilícitos, en diferentes procedimientos, demoraron a dos personas y secuestraron una motocicleta.

El primero de los procedimientos, lo realizaron en inmediaciones de calles La Paz y Viedma, donde los citados efectivos divisaron a un joven observando el interior de los vehículos estacionados y los domicilios de la zona, por lo que, tras ser identificado como mayor de edad, fue demorado.

De igual forma, hallándose por Avenida del IVº Centenario y calle El Dorado, observaron a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Titan- realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo su vida y la de terceros, la cual, tras ser identificada como mayor de edad, fue demorada y el rodado secuestrado.   

Los jóvenes y la motocicleta secuestrada fueron trasladados a la citada dependencia, donde continuaron con los trámites correspondientes.