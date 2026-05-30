sábado, 30 de mayo de 2026

Demoran a dos sujetos tras un hecho delictivo

En la jornada de ayer 29-05-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto Robo- registrado días atrás y por el cual diligenciaron tres ordenes de allanamientos en distintos domicilios de esta ciudad.

En la oportunidad, los mencionados lograron hallar y secuestrar una motocicleta -marca Mondial de 110cc-, tres cuchillos, y un par de zapatillas; también demoraron a dos personas mayores de edad, quienes estarían presumiblemente relacionados con la causa que se investiga.

Los demorados y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaria 7ma, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.

 