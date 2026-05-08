viernes, 8 de mayo de 2026

Demoran a dos sujetos y recuperan una bomba de agua

En la tarde de ayer 07-05-26, Efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -GRIM IV- demoraron a dos hombres y secuestraron una bomba de agua de dudosa procedencia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20:00 horas, cuando personal policial realizaba tareas de prevención por inmediaciones de avenida Río Chico y calle Sheridan, y observaron a dos sujetos que se encontraban merodeando la zona y observando domicilios y vehículos estacionados, aprovechando que el sector se encontraba momentáneamente sin suministro de energía eléctrica, situación que generaba intranquilidad entre los vecinos.

Al ser identificados, uno de ellos trasladaba una mochila de color negro, dentro de la cual se halló una bomba de agua -marca KER SELF IRCEM-, en aparente buen estado de funcionamiento. Al consultarles sobre la procedencia del elemento, no supieron justificar su propiedad ni acreditar fehacientemente su identidad o permanencia en el lugar.

Los demorados fueron identificados, resultando ser de 28 años y 22 años de edad, asimismo, tras las averiguaciones realizadas se determinó que ambos registrarían antecedentes policiales.

Los demorados fueron trasladados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 24° urbana, donde se continúan con los trámites y diligencias correspondientes.