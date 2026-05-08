Demoran a dos sujetos y recuperan una bomba de agua

El procedimiento se concretó
alrededor de las 20:00 horas, cuando personal policial realizaba tareas de
prevención por inmediaciones de avenida Río Chico y calle Sheridan, y
observaron a dos sujetos que se encontraban merodeando la zona y observando
domicilios y vehículos estacionados, aprovechando que el sector se encontraba
momentáneamente sin suministro de energía eléctrica, situación que generaba
intranquilidad entre los vecinos.
Al ser identificados, uno de
ellos trasladaba una mochila de color negro, dentro de la cual se halló una
bomba de agua -marca KER SELF IRCEM-, en aparente buen estado de
funcionamiento. Al consultarles sobre la procedencia del elemento, no supieron
justificar su propiedad ni acreditar fehacientemente su identidad o permanencia
en el lugar.
Los demorados fueron
identificados, resultando ser de 28 años y 22 años de edad, asimismo, tras las
averiguaciones realizadas se determinó que ambos registrarían antecedentes
policiales.
Los demorados fueron trasladados
junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría 24° urbana, donde se
continúan con los trámites y diligencias correspondientes.