jueves, 7 de mayo de 2026

Demoran a tres personas en diferentes procedimientos

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la mañana de hoy 07-06-26, en momentos que se hallaban de recorrida de prevención de ilícitos en el ámbito de su jurisdicción asignada, demoraron a tres personas en diferentes procedimientos.

El primer procedimiento lo llevaron a cabo en Avenida Patagonia y calle Bonastre, donde identificaron y demoraron a un joven mayor de edad, que se encontraba observando los domicilios y vehículos lindantes, sin poder justificar su permanecía en el lugar.

Posteriormente, en las inmediaciones de Avenida Teniente Ibáñez, divisaron a dos sujetos que se encontraban promoviendo disturbios en la vía pública, por ello se procedió a su identificación y demora, tratándose de dos hombres mayores de edad.

Al respecto, los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.