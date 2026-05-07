Demoran a tres personas en diferentes procedimientos

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la mañana de hoy 07-06-26, en momentos que se hallaban de recorrida de prevención de ilícitos en el ámbito de su jurisdicción asignada, demoraron a tres personas en diferentes procedimientos.
El primer procedimiento lo
llevaron a cabo en Avenida Patagonia y calle Bonastre, donde identificaron y
demoraron a un joven mayor de edad, que se encontraba observando los domicilios
y vehículos lindantes, sin poder justificar su permanecía en el lugar.
Posteriormente, en las
inmediaciones de Avenida Teniente Ibáñez, divisaron a dos sujetos que se
encontraban promoviendo disturbios en la vía pública, por ello se procedió a su
identificación y demora, tratándose de dos hombres mayores de edad.
Al respecto, los demorados fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.