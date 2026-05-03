Demoran a tres sujetos en diferentes procedimientos, uno tenía antecedentes policiales

El primer procedimiento, lo
concretaron pasada las 00:00 horas, por inmediaciones de Avenida Armenia y
calle Estados Unidos, donde identificaron y demoraron a dos mayores de edad,
quienes se encontraban visualizado detenidamente los vehículos estacionados en
la vía pública.
De igual forma, siendo las 02:00
horas aproximadamente, por Avenida Pedro Ferre y calle Gobernador Martin
Goitia, identificaron y demoraron a otro hombre -de 35 años de edad- quien,
además, según las primeras averiguaciones realizadas se determinó que poseía
antecedentes por delitos contra la propiedad.
Los demorados, fueron trasladados
hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con
las diligencias de cada caso.