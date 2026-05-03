domingo, 3 de mayo de 2026

Demoran a tres sujetos en diferentes procedimientos, uno tenía antecedentes policiales

Durante la madrugada de ayer 02-05-26, efectivos policiales dependientes del Comando Patrullas, momentos en que realizaban recorridas de prevención en distintos sectores de nuestra ciudad, demoraron a tres personas por merodeo, resultando uno de ellos con antecedentes delictivos.

El primer procedimiento, lo concretaron pasada las 00:00 horas, por inmediaciones de Avenida Armenia y calle Estados Unidos, donde identificaron y demoraron a dos mayores de edad, quienes se encontraban visualizado detenidamente los vehículos estacionados en la vía pública.

De igual forma, siendo las 02:00 horas aproximadamente, por Avenida Pedro Ferre y calle Gobernador Martin Goitia, identificaron y demoraron a otro hombre -de 35 años de edad- quien, además, según las primeras averiguaciones realizadas se determinó que poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los demorados, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes a fin de continuar con las diligencias de cada caso.