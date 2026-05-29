Demoran a un hombre con antecedentes policiales por causar disturbios en la vía pública

En horas del mediodía de ayer 28-05-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando sus labores en prevención de ilícitos en inmediaciones del Barrio Ex Aero Club, demoraron a un hombre que molestaba a los transeúntes del lugar.
El procedimiento fue realizado cerca de las 12:30 horas, cuando los
citados efectivos son alertados vía radial por el Sistema Integral de Seguridad
911 acerca de una persona causando disturbios en la vía pública por calles
Santa Cruz y 2 de Abril, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar,
logrando la demora e identificación de un hombre de 30 años de edad, el cual,
aparentemente se encontraba bajo los efectos de algún tipo de sustancia y/o
estupefaciente, además, tras las correspondientes averiguaciones resulto poseer
antecedentes policiales.
El de morado fue trasladado a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.