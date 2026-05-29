viernes, 29 de mayo de 2026

Demoran a un hombre con antecedentes policiales por causar disturbios en la vía pública

En horas del mediodía de ayer 28-05-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, realizando sus labores en prevención de ilícitos en inmediaciones del Barrio Ex Aero Club, demoraron a un hombre que molestaba a los transeúntes del lugar.

El procedimiento fue realizado cerca de las 12:30 horas, cuando los citados efectivos son alertados vía radial por el Sistema Integral de Seguridad 911 acerca de una persona causando disturbios en la vía pública por calles Santa Cruz y 2 de Abril, por lo que, de manera inmediata acudieron al lugar, logrando la demora e identificación de un hombre de 30 años de edad, el cual, aparentemente se encontraba bajo los efectos de algún tipo de sustancia y/o estupefaciente, además, tras las correspondientes averiguaciones resulto poseer antecedentes policiales.

El de morado fue trasladado a la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.