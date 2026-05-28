Demoran a un hombre por merodeo y secuestran elementos de dudosa procedencia

El procedimiento se concretó alrededor de las 02:00 horas, cuando personal
policial que realizaba recorridas, observó a un sujeto, caminando por calle Las
Amapolas, quien se encontraba mirando por encima del tejido perimetral de un
domicilio de la zona.
Al ser identificado, el ciudadano resultó ser de alias “Morrón”, de 23
años de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar, adoptando
además una actitud de nerviosismo. Asimismo, llevaba consigo varios elementos
de los cuales tampoco pudo acreditar procedencia.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a su demora y posterior
traslado hasta la Comisaría Seccional 24ta., para continuar con los trámites de
rigor correspondientes.