jueves, 28 de mayo de 2026

Demoran a un hombre por merodeo y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 28-05-26, efectivos policiales del G.R.I.M. IV demoraron a un joven que se encontraba merodeando en inmediaciones del barrio Jardín de esta ciudad y con elementos cuya procedencia no pudo justificar.

El procedimiento se concretó alrededor de las 02:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas, observó a un sujeto, caminando por calle Las Amapolas, quien se encontraba mirando por encima del tejido perimetral de un domicilio de la zona.

Al ser identificado, el ciudadano resultó ser de alias “Morrón”, de 23 años de edad, quien no supo justificar su presencia en el lugar, adoptando además una actitud de nerviosismo. Asimismo, llevaba consigo varios elementos de los cuales tampoco pudo acreditar procedencia.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su demora y posterior traslado hasta la Comisaría Seccional 24ta., para continuar con los trámites de rigor correspondientes.