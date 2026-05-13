miércoles, 13 de mayo de 2026

Demoran a un joven con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 12-05-26, efectivos policiales del Comando Patrulla, realizando sus labores específicas en prevención de ilícitos, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, demoraron a una persona con aparentes intenciones delictivas.

El procedimiento se concretó cerca de las 15:30 horas, luego de que los citados efectivos recibieron la alerta radial acerca de una persona que aparentemente habría ingresado a un domicilio e intentado sustraer elementos, no logrando su cometido y dándose a la fuga por las inmediaciones de calle Suiza.

Al respecto, de manera inmediata el personal acudió al lugar y junto con las características brindadas, por calle Suiza a la altura 3.500 aproximadamente, lograron la demora e identificación de un joven de 27 años de edad, quien, tras las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

La persona fue trasladada a la Comisaria Quinta Urbana, donde se continuaron con los trámites correspondientes.