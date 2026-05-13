Demoran a un joven con antecedentes policiales

El procedimiento se concretó cerca de las 15:30 horas, luego de que los citados
efectivos recibieron la alerta radial acerca de una persona que aparentemente
habría ingresado a un domicilio e intentado sustraer elementos, no logrando su
cometido y dándose a la fuga por las inmediaciones de calle Suiza.
Al respecto, de manera inmediata el personal acudió al lugar y junto con
las características brindadas, por calle Suiza a la altura 3.500
aproximadamente, lograron la demora e identificación de un joven de 27 años de
edad, quien, tras las primeras averiguaciones, resulto poseer antecedentes
policiales por delitos contra la propiedad.
La persona fue trasladada a la Comisaria Quinta Urbana, donde se continuaron con los trámites correspondientes.