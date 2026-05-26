Demoran a un joven que intentaba ingresar con drogas a un boliche en Paso de los Libres

El hecho ocurrió cuando personal policial que prestaba servicio adicional en un local bailable, ubicado por Avenida Arturo Frondizi, realizaba controles preventivos a las personas que ingresaban al lugar.
En ese contexto, los uniformados identificaron a un hombre de 25 años de edad, quien llevaba entre sus pertenencias, en una riñonera, un frasco de vidrio conteniendo una sustancia de origen vegetal, además de papeles para armado de cigarrillos y un picador/grinder.
Ante esta situación, bajo las formalidades legales, se trasladó al ciudadano junto con los elementos secuestrados hasta la citada dependencia policial, donde personal de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional N°IV, efectuó el correspondiente narco test, el cual arrojó resultado positivo para cannabis sativa -marihuana-, asimismo, se procedió al secuestro preventivo de dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera, un teléfono celular y demás elementos de interés a la causa.
El hombre junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno, continuándose con las diligencias de rigor.