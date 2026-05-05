martes, 5 de mayo de 2026

Demoran a un sujeto y recuperan elementos robados

Efectivos policiales del Grupo de Intervención Rápida -G.I.R-, en la madrugada de hoy 05-05-26, tras tomar conocimiento de un ilícito, lograron la demora de una persona y el secuestro de varios elementos que habrían sido sustraídos.

El procedimiento lo realizaron alrededor de las 02:00 horas, cuando personal policial fue alertado por el Sistema Integral de Seguridad 911 aparentemente sobre la presencia de personas desconocidas dentro de un galpón, en inmediaciones de calles J.R. Vidal y Juan Manuel de Rosas, por tal motivo de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde los uniformados observaron a un hombre que se encontraba corriendo con una estructura de hierro, quien al notar la presencia policial arrojó el objeto al suelo, dándose a la fuga, siendo alcanzado metros más adelante, por lo que se procedió a la demora de un hombre de 28 años de edad, asimismo se secuestró preventivamente diversos elementos, entre ellos una tapa de inodoro, una estructura de hierro de aproximadamente tres metros y una mochila, los cuales aparentemente habrían sido sustraídos momentos antes.

El demorado junto a los elementos recuperados fueron trasladados hasta la dependencia policial jurisdiccional y puesto a disposición de la autoridad competente, continuándose con las diligencias de rigor.