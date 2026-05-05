Demoran a un sujeto y recuperan elementos robados

Efectivos policiales del Grupo de
Intervención Rápida -G.I.R-, en la madrugada de hoy 05-05-26, tras tomar
conocimiento de un ilícito, lograron la demora de una persona y el secuestro de
varios elementos que habrían sido sustraídos.
El procedimiento lo realizaron
alrededor de las 02:00 horas, cuando personal policial fue alertado por el
Sistema Integral de Seguridad 911 aparentemente sobre la presencia de personas
desconocidas dentro de un galpón, en inmediaciones de calles J.R. Vidal y Juan
Manuel de Rosas, por tal motivo de manera inmediata se dirigieron al lugar,
donde los uniformados observaron a un hombre que se encontraba corriendo con
una estructura de hierro, quien al notar la presencia policial arrojó el objeto
al suelo, dándose a la fuga, siendo alcanzado metros más adelante, por lo que
se procedió a la demora de un hombre de 28 años de edad, asimismo se secuestró
preventivamente diversos elementos, entre ellos una tapa de inodoro, una
estructura de hierro de aproximadamente tres metros y una mochila, los cuales
aparentemente habrían sido sustraídos momentos antes.
El demorado junto a los elementos recuperados fueron trasladados hasta la dependencia policial jurisdiccional y puesto a disposición de la autoridad competente, continuándose con las diligencias de rigor.