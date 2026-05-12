Demoran a un sujeto y recuperan elementos robados

El procedimiento se llevó a cabo
cerca de la medianoche, cuando los efectivos que realizaban recorridas
preventivas por calle Reconquista fueron alertados por un joven, quien
manifestó haber sido víctima de la sustracción de su mochila.
Ante tal circunstancia y con los
datos aportados por la víctima, el personal policial desplegó un rápido y
estratégico operativo cerrojo en los pasillos del asentamiento del citado
barrio, logrando a los pocos minutos la aprehensión de un sujeto mayor de edad
identificado con el alias “Mono” -mayor de edad-, quien conforme a las primeras
averiguaciones, esta persona contaría con antecedentes policiales por delitos
contra la propiedad, asi mismo, lograron recuperar la totalidad de los
elementos sustraídos, los cuales fueron restituidos conforme las diligencias de
rigor.
El aprehendido como los elementos
secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
Comisaría Vigésimo Primera urbana, donde se continúan con los trámites
correspondientes.