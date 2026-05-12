martes, 12 de mayo de 2026

Demoran a un sujeto y recuperan elementos robados

En la noche de ayer 11-05-26, efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebato, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un hecho delictivo, lograron la aprehensión de un sujeto y recuperaron los elementos denunciados como sustraídos.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de la medianoche, cuando los efectivos que realizaban recorridas preventivas por calle Reconquista fueron alertados por un joven, quien manifestó haber sido víctima de la sustracción de su mochila.

Ante tal circunstancia y con los datos aportados por la víctima, el personal policial desplegó un rápido y estratégico operativo cerrojo en los pasillos del asentamiento del citado barrio, logrando a los pocos minutos la aprehensión de un sujeto mayor de edad identificado con el alias “Mono” -mayor de edad-, quien conforme a las primeras averiguaciones, esta persona contaría con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, asi mismo, lograron recuperar la totalidad de los elementos sustraídos, los cuales fueron restituidos conforme las diligencias de rigor.

El aprehendido como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la Comisaría Vigésimo Primera urbana, donde se continúan con los trámites correspondientes.