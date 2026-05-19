Demoran a varias personas en diferentes procedimientos

Uno de los procedimientos se concretó, alrededor de las 19:00 horas,
cuando efectivos del G.R.I.M. 3 que realizaban recorridas preventivas fueron
alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que presuntamente un sujeto estaría
sustrayendo elementos de un local comercial ubicado por calles Roca y J. B.
Cabral, por tal motivo los uniformados se dirigieron al lugar donde observaron
a un hombre de similares características saliendo del inmueble, por lo que
procedieron a su identificación de un joven de 21 años de edad, hallando además
entre sus prendas un detergente -marca Magistral- y un paquete de galletitas -marca
Oreo-, elementos cuya procedencia no pudo justificar.
Asimismo, cerca de las 23:30 horas, personal del G.R.I.M. 5 tras una
alerta del Sistema Integral de Seguridad 911 sobre la presencia de un sujeto
que estaría sustrayendo cables en la vía pública, en inmediaciones de Avenida
Maipú y Pasaje 739, por tal motivo con los datos aportados, los efectivos se
dirigieron al lugar, donde divisaron a un hombre de similares características,
quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga arrojando un rollo
de cables, siendo alcanzado y demorado a pocos metros, tratándose de un hombre
mayor de edad, quien no pudiendo justificar su accionar ni su permanencia en el
lugar.
Por otra parte, en horas de la madrugada de hoy 19-05-26, siendo
aproximadamente las 01:00 horas, nuevamente personal del G.R.I.M. 3, procedió a
la identificación y posterior demora a un hombre de 33 años de edad, que
ocasionaba disturbios en la vía pública, generando intranquilidad entre los
vecinos, en inmediaciones de Pasaje Garpucho y Mar del Plata.
Finalmente, alrededor de las 01:30 horas, efectivos del G.R.I.M. 4
visualizaron en calles Malvones y Granada, a un sujeto merodeando observado
detenidamente los domicilios de la zona, por lo que fue demorado un joven de 25
años de edad, quien además tras las averiguaciones realizadas resulto que
registraría antecedentes policiales.
Todos los demorados fueron trasladados a las dependencias policiales
jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con los trámites de
rigor.