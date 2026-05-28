jueves, 28 de mayo de 2026

Demoran a varias personas en diferentes procedimientos

Efectivos policiales pertenecientes a los distintos G.R.I.M. llevaron adelante diversos procedimientos preventivos en esta ciudad capital, que derivaron en la demora de varias personas por distintos motivos y el secuestro preventivo de elementos.

El primero de los procedimientos, fue realizado por personal del G.R.I.M. III, alrededor de las 20:00 horas, cuando durante recorridas preventivas, interceptaron a un hombre que circulaba en una bicicleta -marca SLP- por avenida Gobernador Pujol y Pellegrini. El sujeto, identificado resultó ser de 28 años, no pudo justificar la tenencia del rodado ni presentar documentación alguna, manifestando que pertenecería a su empleador. Además, registraba antecedentes policiales.

Posteriormente, cerca de las 23:30 horas, personal del G.R.I.M. III acudió a inmediaciones de la peatonal Junín tras un alerta del SIS 911 sobre un hombre que estaría ofreciendo un teléfono celular y que podría tratarse de dudosa procedencia. En el lugar demoraron a un joven de 20 años, quien poseía antecedentes por robo y hurto y no pudo justificar su presencia en la zona.

Por otra parte, personal del G.R.I.M. V pasada la medianoche, demoró a dos hombres en inmediaciones de Reconquista y Maipú, quienes observaban vehículos estacionados y paradas de colectivos, contradiciéndose al ser consultados sobre su presencia en el lugar. Ambos demorados poseían antecedentes policiales.

En otro procedimiento realizado cerca de las 02:00 horas, efectivos del GRIM III observaron a un hombre intentando saltar el muro de un domicilio en inmediaciones de calles Estados Unidos y Félix Cabral. Al advertir la presencia policial intentó huir, aunque fue demorado a pocos metros. El sujeto, de 44 años, registraba antecedentes por delitos contra la propiedad.

Asimismo, en otro operativo realizado por el GRIM V, en inmediaciones de Loreto y Borges, fueron demoradas tres personas —dos hombres y una mujer— quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad observando domicilios y vehículos estacionados, ocasionando intranquilidad entre los vecinos. Los mismos no pudieron justificar su permanencia en la zona.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.