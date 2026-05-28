Demoran a varias personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos, fue realizado por personal del G.R.I.M.
III, alrededor de las 20:00 horas, cuando durante recorridas preventivas,
interceptaron a un hombre que circulaba en una bicicleta -marca SLP- por
avenida Gobernador Pujol y Pellegrini. El sujeto, identificado resultó ser de
28 años, no pudo justificar la tenencia del rodado ni presentar documentación
alguna, manifestando que pertenecería a su empleador. Además, registraba
antecedentes policiales.
Posteriormente, cerca de las 23:30 horas, personal del G.R.I.M. III
acudió a inmediaciones de la peatonal Junín tras un alerta del SIS 911 sobre un
hombre que estaría ofreciendo un teléfono celular y que podría tratarse de
dudosa procedencia. En el lugar demoraron a un joven de 20 años, quien poseía
antecedentes por robo y hurto y no pudo justificar su presencia en la zona.
Por otra parte, personal del G.R.I.M. V pasada la medianoche, demoró a
dos hombres en inmediaciones de Reconquista y Maipú, quienes observaban
vehículos estacionados y paradas de colectivos, contradiciéndose al ser
consultados sobre su presencia en el lugar. Ambos demorados poseían
antecedentes policiales.
En otro procedimiento realizado cerca de las 02:00 horas, efectivos del GRIM
III observaron a un hombre intentando saltar el muro de un domicilio en
inmediaciones de calles Estados Unidos y Félix Cabral. Al advertir la presencia
policial intentó huir, aunque fue demorado a pocos metros. El sujeto, de 44
años, registraba antecedentes por delitos contra la propiedad.
Asimismo, en otro operativo realizado por el GRIM V, en inmediaciones de
Loreto y Borges, fueron demoradas tres personas —dos hombres y una mujer—
quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad observando domicilios y
vehículos estacionados, ocasionando intranquilidad entre los vecinos. Los
mismos no pudieron justificar su permanencia en la zona.
Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías
jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.