Demoran a varias personas y secuestran un arma blanca

Uno de los procedimientos tuvo
lugar alrededor de las 20:30 horas, cuando personal del GRIM II fue alertado
sobre una riña vecinal con presuntas detonaciones de arma de fuego en
inmediaciones de calles Américo Vespucio y Sánchez de Bustamante. Al arribar al
lugar, los uniformados procedieron a la demora de un joven de 25 años de edad
quien fuera sindicado como uno de los principales participantes del conflicto.
Al momento de la intervención, el mismo poseía un cuchillo adosado a la cintura
y presentaba lesiones superficiales en la zona del pecho producto del hecho.
Posteriormente, cerca de las
22:00 horas, efectivos del GRIM IV demoraron a un hombre en situación de calle
de 26 años de edad, en inmediaciones de calles Río Chico y Badajoz, luego de
ser observado merodeando y visualizando domicilios y vehículos estacionados,
generando intranquilidad entre vecinos de la zona.
En otro procedimiento realizado
alrededor de las 23:30 horas, personal del GRIM II demoró a un joven de 28 años
de edad, en momentos en que observaba viviendas y automóviles estacionados en
la vía pública, provocando preocupación entre moradores. El sujeto no poseía
documentación personal y, tras las primeras averiguaciones, el mismo
registraría antecedentes policiales.
Finalmente, efectivos del GRIM V
realizaron la demora de un joven mayor de edad, en inmediaciones de calles Los
Guaraníes y Mercedaria, tras ser observado en actitud sospechosa mientras
recorría la zona observando vehículos y domicilios.
Todos los demorados fueron
trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.