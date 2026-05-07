jueves, 7 de mayo de 2026

Demoran a varias personas y secuestran un arma blanca

En la noche de ayer 06-05-26, efectivos policiales de los Grupo de respuesta inmediata motorizada realizaron diversos procedimientos en la ciudad, que derivaron en la demora de varias personas en el marco de recorridas de prevención de ilícitos.

Uno de los procedimientos tuvo lugar alrededor de las 20:30 horas, cuando personal del GRIM II fue alertado sobre una riña vecinal con presuntas detonaciones de arma de fuego en inmediaciones de calles Américo Vespucio y Sánchez de Bustamante. Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la demora de un joven de 25 años de edad quien fuera sindicado como uno de los principales participantes del conflicto. Al momento de la intervención, el mismo poseía un cuchillo adosado a la cintura y presentaba lesiones superficiales en la zona del pecho producto del hecho.

Posteriormente, cerca de las 22:00 horas, efectivos del GRIM IV demoraron a un hombre en situación de calle de 26 años de edad, en inmediaciones de calles Río Chico y Badajoz, luego de ser observado merodeando y visualizando domicilios y vehículos estacionados, generando intranquilidad entre vecinos de la zona.

En otro procedimiento realizado alrededor de las 23:30 horas, personal del GRIM II demoró a un joven de 28 años de edad, en momentos en que observaba viviendas y automóviles estacionados en la vía pública, provocando preocupación entre moradores. El sujeto no poseía documentación personal y, tras las primeras averiguaciones, el mismo registraría antecedentes policiales.

Finalmente, efectivos del GRIM V realizaron la demora de un joven mayor de edad, en inmediaciones de calles Los Guaraníes y Mercedaria, tras ser observado en actitud sospechosa mientras recorría la zona observando vehículos y domicilios.

Todos los demorados fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.