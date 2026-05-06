Demoran a varias personas y secuestran elementos de dudosa procedencia en diferentes procedimientos

El primer procedimiento, lo
realizaron cerca de las 07:00 horas, cuando los efectivos se encontraban por
calles Arequipa y Facundo Quiroga, donde divisaron a una persona observando el
interior de los vehículos estacionados, causando intranquilidad en la zona, por
lo que, tras ser identificado como un hombre de 39 años de edad, fue demorado.
De igual forma, siendo las 12:30
horas, recorriendo las calles Ibera y Crespo, el personal fue alertado por un
transeúnte acerca de una persona que se encontraba merodeando en la zona, por
lo que, metros adelante y con similares características identificaron a un
hombre - de 39 años de edad, alias Pelo-, quien, entre sus pertenencias llevaba
dos teléfonos celulares – marca IPhone- y una máquina de cortar pelo, los
cuales, no supo justificar su procedencia, siendo demorado.
También, alrededor de las 15:45
horas, encontrándose por calles Paysandú y Santa Cruz, los efectivos divisaron
a un joven observando los vehículos estacionados y al ser identificado como
mayor de edad y no poder justificar su accionar fue demorado.
Posteriormente, cerca de las
16:00 horas, los uniformados se hallaban por calles La Pampa y Lisandro
Segovia, donde identificaron y demoraron a un joven de 27 años de edad, quien
se encontraba merodeando, sin poder justificar su presencia en la zona.
Continuando con sus labores,
aproximadamente a las 17:00 horas, por calles Gato y Mancha y Juan de Dios
Gómez demoraron a un joven de 21 años que se encontraba causando intranquilidad
en la zona por estar observando detenidamente los domicilios del lugar.
Por último, pasadas las 17:15
horas son alertados por transeúntes acerca de una persona que aparentemente
habría intentado cometer un hecho delictivo, realizando un amplio rastrillaje,
por lo que, al llegar por calles Lion y Santa Catalina, observaron a una
persona con similares características procediendo a su demora e identificación,
resultando ser de 30 años de edad.
Al respecto las personas
demoradas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaria Séptima
Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.