Demoran a varias personas y secuestran una motocicleta en operativos de contralor

El primer procedimiento lo
concretaron cerca de las 08:30 horas en inmediaciones de avenida Maipú y calle
Honduras, divisaron a un sujeto merodeando, observando el interior de vehículos
y domicilios de la zona, por lo que procedieron a su identificación, tratándose
de un hombre de 27 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en el
lugar, por lo que fue demorado.
Posteriormente, alrededor de las
09:30 horas, en calles José Hernández y Paula Albarracín, cuando realizaban
recorridas preventivas visualizaron a un sujeto observando vehículos
estacionados y viviendas lindantes, por lo fue identificado y demorado un hombre
de 25 años de edad.
Por otra parte, cerca de las
10:30 horas, sobre calles Crespo y Santa Cruz, los mencionados policías
procedieron a la identificación de dos hombres mayores de edad, quienes
llevaban a arrastras una motocicleta -marca Guerrero, modelo Trip-, de la cual
no pudieron acreditar propiedad ni presentar documentación alguna, además se
encontraba con el tambor de ignición violentado, no pudieron acreditar
propiedad ni presentar documentación alguna, por lo que ante esta situación,
ambos fueron demorados y la motocicleta secuestrada preventivamente.
Finalmente, siendo
aproximadamente las 11:00 horas, en avenida Paysandú y calle Argentina, fueron
demorados dos hombres mayores de edad, que se hallaban merodeando y observando
vehículos estacionados y domicilios de la zona, sin poder justificar su presencia
en el lugar.
Al respecto, en todos los casos,
los demorados y la motocicleta secuestrada fueron trasladados a la citada
dependencia policial para continuar con los trámites de rigor.