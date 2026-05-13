miércoles, 13 de mayo de 2026

Demoran a varias personas y secuestran una motocicleta en operativos de contralor

En el marco de recorridas preventivas realizadas durante la mañana de hoy 13-05-26, efectivos del Destacamento San Marcos, concretaron distintos procedimientos en varios sectores esta ciudad capital, donde lograron la demora de varias personas y el secuestro de una motocicleta.

El primer procedimiento lo concretaron cerca de las 08:30 horas en inmediaciones de avenida Maipú y calle Honduras, divisaron a un sujeto merodeando, observando el interior de vehículos y domicilios de la zona, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 27 años de edad, quien no supo justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado.

Posteriormente, alrededor de las 09:30 horas, en calles José Hernández y Paula Albarracín, cuando realizaban recorridas preventivas visualizaron a un sujeto observando vehículos estacionados y viviendas lindantes, por lo fue identificado y demorado un hombre de 25 años de edad.

Por otra parte, cerca de las 10:30 horas, sobre calles Crespo y Santa Cruz, los mencionados policías procedieron a la identificación de dos hombres mayores de edad, quienes llevaban a arrastras una motocicleta -marca Guerrero, modelo Trip-, de la cual no pudieron acreditar propiedad ni presentar documentación alguna, además se encontraba con el tambor de ignición violentado, no pudieron acreditar propiedad ni presentar documentación alguna, por lo que ante esta situación, ambos fueron demorados y la motocicleta secuestrada preventivamente.

Finalmente, siendo aproximadamente las 11:00 horas, en avenida Paysandú y calle Argentina, fueron demorados dos hombres mayores de edad, que se hallaban merodeando y observando vehículos estacionados y domicilios de la zona, sin poder justificar su presencia en el lugar.

Al respecto, en todos los casos, los demorados y la motocicleta secuestrada fueron trasladados a la citada dependencia policial para continuar con los trámites de rigor.