Demoran a varias personas en distintos procedimientos

El primero de los procedimientos
fue concretado por efectivos del G.R.I.M. I, alrededor de las 18.00 horas,
cuando demoraron a un hombre de alias “Titón”, sobre Avenida 3 de Abril y calle
Chaco, luego de constatar tras las primeras averiguaciones que registraba un
pedido activo de detención por hallarse presuntamente vinculado en una causa
por supuesto homicidio simple. Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de
la bicicleta en la que se movilizaba.
Por otra parte, personal del
G.R.I.M. V, cerca de las 19.30horas, demoró a un joven de 22 años de edad,
quien circulaba en una bicicleta, observando domicilios y vehículos
estacionados en inmediaciones de Arequipa y Santa Cruz de esta ciudad, el mismo
no pudo acreditar propiedad del rodado ni justificar su presencia en el lugar,
registrando además antecedentes por delitos contra la propiedad.
En otro operativo, personal del
Grupo G.I.R., en colaboración con efectivos de la Comisaría 12da., intervino en
una riña de gran magnitud registrada en inmediaciones de Cabeza de Vaca y
Gutnisky. Como resultado, fueron demorados tres jóvenes, entre ellos dos
menores de edad, y se secuestró una gomera “tipo onda”.
Asimismo, efectivos del G.R.I.M.
V, pasada la medianoche, demoraron a un hombre mayor de edad, en inmediaciones
de calle Igarzabal y calle 212, quien fue observado merodeando vehículos
estacionados y contradiciendo sus dichos al momento de ser identificado. El
mismo posee antecedentes por delitos contra la propiedad, además habría sido
captado anteriormente por cámaras de seguridad vinculado a un hecho delictivo
ocurrido recientemente.
Finalmente, durante un operativo
conjunto realizado en jurisdicción de la Comisaría Séptima, entre las 03:00 y
05:00 horas, con participación de personal del Comando Patrulla, G.R.I.M.,
Grupo P.A.R. e Infantería, se logró la demora de siete personas -entre ellas un
menor de edad- y el secuestro preventivo de cuatro motocicletas por falta de
documentación correspondiente.
Los demorados y lo secuestrado
fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.