miércoles, 27 de mayo de 2026

Demoran a varias personas en distintos procedimientos

En la tarde y madrugada de hoy 27-05-26, en el marco de los distintos operativos de prevención y seguridad dispuestos por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, efectivos de diferentes áreas de la Policía de Corrientes llevaron adelante múltiples procedimientos en Capital, que derivaron en demoras de personas, secuestros preventivos.

El primero de los procedimientos fue concretado por efectivos del G.R.I.M. I, alrededor de las 18.00 horas, cuando demoraron a un hombre de alias “Titón”, sobre Avenida 3 de Abril y calle Chaco, luego de constatar tras las primeras averiguaciones que registraba un pedido activo de detención por hallarse presuntamente vinculado en una causa por supuesto homicidio simple. Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de la bicicleta en la que se movilizaba.

Por otra parte, personal del G.R.I.M. V, cerca de las 19.30horas, demoró a un joven de 22 años de edad, quien circulaba en una bicicleta, observando domicilios y vehículos estacionados en inmediaciones de Arequipa y Santa Cruz de esta ciudad, el mismo no pudo acreditar propiedad del rodado ni justificar su presencia en el lugar, registrando además antecedentes por delitos contra la propiedad.

En otro operativo, personal del Grupo G.I.R., en colaboración con efectivos de la Comisaría 12da., intervino en una riña de gran magnitud registrada en inmediaciones de Cabeza de Vaca y Gutnisky. Como resultado, fueron demorados tres jóvenes, entre ellos dos menores de edad, y se secuestró una gomera “tipo onda”.

Asimismo, efectivos del G.R.I.M. V, pasada la medianoche, demoraron a un hombre mayor de edad, en inmediaciones de calle Igarzabal y calle 212, quien fue observado merodeando vehículos estacionados y contradiciendo sus dichos al momento de ser identificado. El mismo posee antecedentes por delitos contra la propiedad, además habría sido captado anteriormente por cámaras de seguridad vinculado a un hecho delictivo ocurrido recientemente.

Finalmente, durante un operativo conjunto realizado en jurisdicción de la Comisaría Séptima, entre las 03:00 y 05:00 horas, con participación de personal del Comando Patrulla, G.R.I.M., Grupo P.A.R. e Infantería, se logró la demora de siete personas -entre ellas un menor de edad- y el secuestro preventivo de cuatro motocicletas por falta de documentación correspondiente.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.

 